A Trento il Collettivo artistico di Betlemme MARSAM 301

Saranno tre gli appuntamenti a Trento, organizzati dall’Associazione Pace per Gerusalemme, il Forum trentino per la Pace e lo Studio d’arte Andromeda che si propongono di approfondire, anche attraverso l’arte e la cultura, la situazione palestinese prima e dopo la fragile tregua che ha messo fine a più di un anno di bombardamenti sulla striscia di Gaza da parte dell’esercito israeliano.

Si parte mercoledì 12 febbraio, presso il Cineforum San Marco, con la proiezione del film “Alam”, alle ore 17:30 e alle 20:45. Pellicola del 2022 di Firas Khoury, Alam è molto più che una storia adolescenziale. È la rappresentazione di come la politica, la memoria e la storia siano temi inevitabili con cui confrontarsi per i palestinesi, anche se si tratta di studenti di liceo residenti in Israele e che vorrebbero pensare a tutt’altro. Il film verrà proiettato al Teatro San Marco di Trento (via San Bernardino, 8) alle 17:30 con doppiaggio italiano e alle 20:45 in lingua originale con sottotitoli in italiano. Costo di ingresso 5 euro.

Venerdì 14 febbraio alle 20.30 alla Bookique, si svolgerà invece l’evento di presentazione del collettivo artistico MARSAM 301: alla mostra si affiancherà un dibattito, accompagnato da alcune proiezioni. Durante la serata sarà ospite un esponente del collettivo artistico MARSAM 301 di Betlemme, che racconterà ai presenti cosa vuol dire fare arte nella Palestina occupata e aggiornerà sulla situazione attuale. Saranno inoltre esposte stampe e magliette delle opere realizzate dal collettivo, che sarà possibile acquistare per sostenere il loro lavoro.

Il terzo appuntamento è in programma sabato 15 febbraio alle 18, quando allo studio d’arte Andromeda si terrà il vernissage della mostra “There is a voice /Fi swat” di MARSAM 301. La presentazione della mostra sarà accompagnata da stampe d’autore in solidarietà con la Palestina risalenti ad una esposizione del 1988 curata dallo Studio d’arte Andromeda, in via Malpaga 11 a Trento.