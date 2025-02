Fabio Soli e la Trentino Volley: a fine stagione l’addio

Tre a zero su Modena: l’Itas vince anche il derby dell’A22

Vale il primo posto matematico in classifica con due turni d’anticipo, l’undicesima vittoria consecutiva in SuperLega della Trentino Volley, capace di superare anche Modena con un netto 3-0, aggiudicandosi il derby dell’A22 e assicurandosi così la posizione di testa di serie numero 1 nel tabellone dei imminenti Play Off Scudetto che prenderanno il via mercoledì […]