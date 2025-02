Il Carnevale più lungo del Trentino? A Mori e nelle sue frazioni frazioni. Tutti gli appuntamenti

Il Carnevale più lungo del Trentino? È a Mori e nelle sue frazioni. Si inizia domenica 16 febbraio a Manzano con polenta, crauti e mortandela, per un evento a cura dell’associazione culturale Sant’Antonio. Sabato 22 febbraio la festa si sposta a Sano (in caso di maltempo tutto rinviato al 16 marzo), con l’ACR Sano che offrirà a tutti i presenti i tradizionali gnocchi al pomodoro; due gli appuntamenti in calendario domenica 23 febbraio: a Valle San Felice e a Ravazzone si potranno gustare i maltagliati al ragù offerti rispettivamente dall’associazione Filo d’Erba e dal Comitato Carnevale, e da ACR Ravazzone. Venerdì 28 febbraio alla Casa Sociale di Tierno “sgnoccolada” delle ore 12, fino ad esaurimento.

Questi gli appuntamenti di febbraio, vediamo ora quelli di marzo.

Sabato 1 marzo è sempre Tierno il fulcro della festa; l’associazione Carnevale Tierno offrirà a tutti i partecipanti al Gran Carneval “bigoi e sardele”: in caso di maltempo tutto rinviato al sabato successivo. Sempre sabato 1 marzo, ma a Besagno, il Circolo locale preparerà i gustosi maltagliati al ragù. Domenica 2 marzo gli spaghetti con le sardele saranno protagonisti del Carnevale di Loppio, organizzato dalla ACR Loppio. Alle 14.30 distribuzione di polenta e renga. Sempre domenica 2 marzo (in caso di tempo avverso, il 9 marzo), a Molina, l’associazione Amici di Molina offrirà le sue penne al ragù.

Ultimi due appuntamenti: lunedì 3 marzo Carnevale all’Oratorio di Mori, con pasta in compagnia e giochi organizzati dall’Associazione Noi Oratorio. Conclusione il 4 marzo, martedì grasso, con il Gran Carneval de Mori Vecio, organizzato dal locale Comitato Carnevale. In caso di maltempo, anche per gustare i celebri maltagliati al ragù, bisognerà attendere sabato 8 marzo.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti: non per niente, quello di Mori e delle sue frazioni, è il Carnevale più lungo del Trentino.