Alla Trentino Music Arena tra giugno e luglio Rose Villain, Coma Cose e Tananai

Annullato il concerto di Achille Lauro previsto per sabato

Il concerto di Achille Lauro previsto per sabato 7 settembre alla Trentino Music Arena è stato annullato. “Si comunica che per motivi tecnico-organizzativi indipendenti dalla volontà dell’Artista, il concerto di Achille Lauro previsto sabato 7 settembre a Trento alla Trentino Music Arena per ‘Ragazzi in Festa’ è annullato”, scrive il Centro Servizi culturali Santa Chiara […]