Ferrovia Valsugana, dal 22 febbraio l’interruzione

Riapre venerdì 1° marzo la Ss47 della Valsugana

Da venerdì 1° marzo l’Anas riaprirà al traffico la carreggiata sud, con doppio senso di circolazione, della strada statale 47 della Valsugana nel comune di Valbrenta, in località San Marino (chilometro 60,200) in provincia di Vicenza. In una prima fase il transito sarà consentito ai mezzi con massa a pieno carico inferiore a 25 tonnellate. […]