Coppa Italia, l’Aquila Basket vola in semifinale

C’è voluta una straordinaria rimonta nell’ultimo quarto, recuperando otto punti di svantaggio, all’Aquila Basket, per riuscire ad imporsi 85-80 su Reggio Emilia e conquistare così un posto nelle semifinali delle Final Eight di Coppa Italia. Dopo un avvio complicato, Trento scivola fino al -15, ma con carattere riesce a ricucire lo svantaggio, chiudendo il primo tempo sotto di sole due lunghezze. Nella ripresa, però, è ancora Reggio Emilia a partire meglio, riportandosi sul +11. I bianconeri, però, non si arrendono, ribaltano il match e volano fino al +8 nel finale. MVP della serata è Quinn Ellis, autore di 12 punti, 5 rimbalzi e 14 assist, eguagliando il record societario di assist, già firmato dallo stesso play inglese un mese fa contro Treviso. Il top scorer della gara è Myles Cale, protagonista con 22 punti e un incredibile 6/7 da tre, mentre Saliou Niang chiude con 18 punti, firmando il suo career high. Per Reggio Emilia, non bastano i 25 punti di Winston e i 16 di Cheatham.

La cronaca.

La Dolomiti Energia Trentino parte con: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb e Mawugbe mentre Reggio Emilia risponde con: Winston, Vitali, Grant, Cheatham e Faye.

Lamb apre la sfida con un elegante floater, mentre Reggio Emilia si sblocca con la tripla di Barford. Pecchia si inserisce con i tempi perfetti in backdoor e appoggia due punti al tabellone. Faye segna quattro punti consecutivi dal post basso, poi Winston colpisce dall’arco per il 6-10. Niang risponde con una potente schiacciata a due mani, ma dall’altra parte Faye replica con un’altra inchiodata e Cheatham realizza la tripla dell’8-15, costringendo Galbiati a chiamare timeout. Reggio Emilia allunga ulteriormente con Faried e Smith, ma Trento reagisce con Lamb e Ford. Ancora Smith colpisce da tre, ma il primo quarto si chiude con l’appoggio di Ellis, fissando il punteggio sul 15-22.

Winston apre il secondo quarto con il primo canestro, ma Lamb risponde subito con una schiacciata a due mani. Reggio Emilia accelera con Faried, la tripla di Chillo e un canestro di Smith, volando sul +15. Lamb prova a ridurre il gap con una tripla, ma Cheatham replica subito da sotto, prima che Cale, dall’angolo, trovi un’altra tripla che costringe coach Priftis a chiamare timeout. Al rientro, Trento continua la sua rimonta: due triple consecutive di Zukauskas e Cale, poi Niang ruba palla e lancia Ellis, che inchioda la schiacciata del 33-37, obbligando Priftis a fermare nuovamente la partita con il suo secondo timeout. Al rientro, Faried segna in tap-in, riportando in ritmo Reggio Emilia, che con altri quattro punti torna sul 35-43. Nel finale di quarto, però, Trento spinge ancora con Niang, che firma i canestri decisivi per rientrare fino al 42-44 di fine primo tempo.

Winston apre il terzo quarto con una tripla, proseguendo l’ottima serata al tiro di Reggio Emilia. Ellis risponde con un appoggio da sotto, ma Cheatham segna subendo fallo e completa il gioco da tre punti dalla lunetta. Cale replica con un canestro da due, ma ancora Cheatham colpisce dall’arco. Cale risponde immediatamente con un’altra tripla, ma Winston continua il suo show con un’altra bomba e poco dopo appoggia il canestro del 49-58, costringendo coach Galbiati a chiamare timeout. L’Aquila fatica a trovare la via del canestro, mentre Reggio Emilia prova ad allungare con Uglietti, portandosi sul +11. Nel finale di quarto, però, è ancora Cale a tenere in partita Trento, segnando la tripla che chiude il periodo sul 56-64.

Cale apre l’ultimo periodo con una tripla, seguito da Niang che segna in tap-in e poi serve a Ellis l’assist per il -1. Ford dalla lunetta completa la rimonta e pareggia il punteggio. Cheatham riporta Reggio Emilia avanti con quattro punti consecutivi dal post basso, costringendo coach Galbiati a chiamare timeout. Al rientro in campo, Trento risponde con Ford ed Ellis, tornando in vantaggio. Lamb allunga ulteriormente, segnando con fallo e convertendo il libero aggiuntivo, mentre il canestro di Niang porta i bianconeri sul 74-68. Winston accorcia per Reggio Emilia con una penetrazione, ma Niang replica immediatamente. Zukauskas fa 2/2 dalla lunetta, ma Winston tiene a galla i suoi con un altro canestro. Niang infiamma il pubblico con una schiacciata a due mani per l’80-72, costringendo coach Priftis al timeout. Winston torna a colpire con una tripla, ma Niang risponde con due liberi e l’appoggio di Ellis vale il +9 per Trento. Reggio Emilia prova l’ultimo assalto con Winston, che riporta i suoi a -4, ma Ford chiude i giochi nel finale, regalando alla Dolomiti Energia Trentino la vittoria per 85-80 e il pass per la semifinale delle Final Eight di Coppa Italia.

“È stata una partita molto difficile, per 30 minuti davvero complicata. Siamo partiti molto nervosi, com’è normale che sia per una squadra che affronta per la prima volta una competizione come le Final Eight, mentre loro avevano molta più esperienza”, il commento di coach Paolo Galbiati al termine del match: “Nel primo tempo non siamo stati abbastanza decisi difensivamente, ma poi abbiamo trovato le giuste soluzioni, con Ellis e Niang che hanno saputo muovere bene la difesa avversaria. Nel finale abbiamo alzato il livello in difesa, facendo un grande lavoro per chiudere la partita nel migliore dei modi. Ora cercheremo di recuperare al meglio, perché sabato ci aspetta un’altra battaglia”.

Il tabellino.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 85

UNAHOTELS REGGIO EMILIA 80

(15-22, 42-44; 56-64)

Dolomiti Energia Trento: Ellis 12, Cale 22, Ford 15, Pecchia 2, Niang 18, Forray, Mawugbe, Lamb 13, Zukauskas 7, Hassan N.E. Coach Galbiati.

UNAHOTELS Reggio Emilia: Barford 5, Gallo, Winston 25, Faye 8, Smith 8, Uglietti 4, Fainke N.E, Vitali, Faried 11, Grant, Chillo 3, Cheatham 16. Coach Priftis.