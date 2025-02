A Trento visite in Duomo e alle mura di Piazza Fiera per la giornata dedicata alle guide turistiche

Il Duomo di Trento con il campaniletto di San Romedio. Foto © Gianni Zotta

In occasione della Giornata internazionale della guida turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation of Tourist Guide Associations, venerdì 21 e sabato 22 febbraio tornano le visite guidate gratuite organizzate dall’associazione Guide e accompagnatori turistici del Trentino.

Venerdì verrà proposta la visita guidata alla cattedrale di San Vigilio, che sarà sia interna che esterna, con specifico riferimento al recente restauro conservativo e di consolidamento della struttura architettonica e degli apparati decorativi. Particolare attenzione sarà rivolta alla lettura dei simboli riconoscibili nelle decorazioni lapidee e alla rievocazione degli eventi storici che nel corso dei secoli hanno visto protagonista la cattedrale.

I partecipanti, che avranno a disposizione quattro turni con inizio rispettivamente alle 14.30, alle 15, alle 15.30 e alle 16, si ritroveranno davanti al portale nord del Duomo, che si affaccia sulla piazza.

Sabato si andrà invece alla scoperta della Trento medievale con particolare riferimento alle mura vanghiane recentemente restaurate. La guida illustrerà la nascita della cinta muraria duecentesca, le vicende edilizie che l’hanno vista protagonista e le opere da poco terminate. E ancora, i visitatori verranno condotti da piazza Fiera verso via Santissima Trinità per prendere in esame alcuni edifici medievali e considerare così la nascita del tessuto urbano duecentesco. Ci si sposterà poi in piazza Duomo per trattare dall’esterno Palazzo Pretorio, la Torre Civica e osservare la casa-torre in via Belenzani e la Torre della Tromba in via Cavour. La visita terminerà a Porta Santa Margherita.

Il ritrovo sarà in piazza Fiera, accanto al Torrione Madruzziano. Anche in questo caso sono previsti quattro turni, con inizio rispettivamente alle 14.30, alle 15, alle 15.30 e alle 16.

L’iscrizione all’evento può essere fatta direttamente in loco, arrivando con dieci minuti di anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

Per informazioni, è possibile contattare l’Associazione guide al numero 0461.159625.