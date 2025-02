A Tierno (Mori) sabato 1° marzo torna il “Gran Carneval”

Torna il Gran Carneval de Tierno, l’evento che da decenni anima Tierno, frazione di Mori, nella piana della Vallagarina. Una ricorrenza la cui prima attestazione ufficiale risale al 1901, ma che nel corso degli anni ’70 pare sia stato retrodatato fino al 18esimo secolo. Qualsiasi sia la verità, oggi il Gran Carneval de Tierno è una grande manifestazione capace di raccogliere centinaia di partecipanti ogni anno, tutti uniti dallo spirito del divertimento e dalla famosa “sbigolada”.

Ogni anno un nuovo tema: il Gran Carneval de Tierno 2025 celebra l’amore libero di fine anni Sessanta con Tiernostock. Il festival musicale più famoso del mondo invada la piazza di Tierno con le spettacolari scenografie disegnate, realizzate e dipinte a mano dai volontari, la musica, il divertimento e la voglia di celebrare l’amore e la pace.

Grande protagonista la musica con Joe Cacher (al secolo l’attore Emanuele Cerra) che sarà il “maestro di cerimonie” dell’intera giornata scandendo i tempi della festa e, “direttamente da Memphys”, la Smakafunk Band, complesso a nove elementi originari della Vallagarina che da anni fanno ballare sulle note del funk più ritmico del Trentino.

La festa inizierà alle 12 con il tradizionale “Taglio del Bigol” e con la distribuzione dei bigoi co’ le sardele a tutti i partecipanti, fino a esaurimento. Durante il pomeriggio giochi e intrattenimenti per i più piccoli con il Ludobus e dalle 14 al via la sfilata delle mascherine. Alle 16 è in programma lo spettacolo di clownerie “Rosso a spasso” per poi finire in bellezza con la musica di Dj Paco & Pesce, uno spettacolo di fuoco ed effetti speciali. Un punto ristoro sarà aperto durante tutta la giornata.

Oggi il Gran Carneval de Tierno è organizzato dall’Associazione Carnevale Tierno, fondata nel 2018 per riportare in vita l’evento dopo una decina di anni di assenza. L’associazione è composta da circa 80 persone di ogni età, dai 17 ai 94 anni, tutti volontari e tutti uniti dal desiderio di mettere in mostra lo spirito più festaiolo della città.

PROGRAMMA SABATO 1 MARZO

Ore 12.00

Cerimonia di inaugurazione del 253esimo Gran Carneval de Tierno con il tradizionale “Taglio del Bigol”

Apertura dei cancelli e distribuzione dei Bigoi co’ le sardele (fino a esaurimento)

Musica per tutto il pomeriggio con Joe Cacher e, “direttamente da Memphys”, la Smakafunk Band

Punto ristoro aperto durante tutta la giornata

Dalle 13.00 alle 17.00

Per i più piccoli giochi e intrattenimento con il Ludobus della Nexus Culture, il furgone attrezzato con materiale e strumenti per laboratori, tavoli, tappeti, giochi da tavolo e giochi per l’aria aperta

Dalle 14.00

Sfilata delle mascherine, categorie bambini e gruppi mascherati

Dalle 16.00

Spettacolo di clowneria “Rosso a spasso”

Dalle 20.00

Musica ad alto volume con Dj Paco & Pesce, spettacolo di fuoco ed effetti speciali