Com’era il Bondone, giovedì l’inaugurazione della mostra della Fondazione Museo Storico

“Prima del Bondone” è il titolo dell’esposizione che verrà inaugurata giovedì 27 febbraio alle 17.30 nella Cappella Vantini, a Trento. La mostra, visitabile fino al 27 marzo, è promossa dalla Fondazione Museo storico del Trentino in collaborazione con il Comune di Trento e illustra la vita e la montagna di Trento prima che diventasse una meta del tempo libero urbano.

La storia della vita della montagna di Trento è una storia lunga, che affonda le sue radici in un tempo diverso e antecedente al turismo di élites degli anni trenta e quaranta del Novecento e a quello di massa dei decenni successivi. Per secoli la presenza dei pascoli è stata determinante per la vita economica dei paesi posti alle basi della montagna. L’erba, quella per nutrire gli animali, ma anche quella preziosa usata per le terapie, a partire dagli anni Ottanta del XIX secolo è stata per molti anni l’oro del Bondone. La costruzione della strada militare nel 1908, l’acquisto dei prati per costruire le caserme e tenervi le esercitazioni, la progettazione delle difese in caverna e sulle cime all’inizio della Grande Guerra segnano per la montagna che sovrasta Trento un periodo di militarizzazione e segretezza.

Negli anni del boom economico la costruzione degli alberghi e delle seconde case lungo la strada che da militare diventa il percorso della gita domenicale, segna un passaggio economico e identitario del Bondone. La montagna dei paesi e dei militari diventa la montagna di Trento: luogo della villeggiatura estiva delle famiglie borghesi della città, delle escursioni domenicali, dei pic-nic e dei barbeque.

All’inaugurazione di giovedì 27 febbraio saranno presenti Luigi Blanco, presidente della Fondazione Museo storico del Trentino, Elisabetta Bozzarelli, assessora Cultura, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Trento, Elena Tonezzer, ricercatrice della Fondazione Museo storico del Trentino e curatrice della mostra.