Cimici dei letti a Casa Maurizio, il sindaco ordina la disinfestazione

È stata firmata oggi dal sindaco di Trento Ianeselli l’ordinanza che sollecita l’associazione “Amici dei senza tetto”, che gestisce la struttura destinata all’accoglienza Casa Maurizio, a procedere con la disinfestazione dalle cimici dei letti che già da qualche mese infestano la struttura.

L’ordinanza invita l’associazione a trasmettere all’Azienda provinciale per i servizi sanitari “un piano di intervento contenente le azioni intraprese e quelle che si intendono adottare, con le relative tempistiche” per “provvedere al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie”. Il piano, che dovrà essere pronto entro il 28 febbraio, dovrà “mettere in atto le indicazioni dei tecnici della prevenzione” sia per quanto riguarda la gestione della disinfestazione, sia per quanto riguarda il controllo degli ospiti.

L’infestazione da cimici dei letti a Casa Maurizio, struttura di proprietà di Patrimonio del Trentino, si protrae già da qualche mese, come rilevato dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute di Trento in seguito alle ispezioni igienico-sanitarie messe in atto lo scorso 18 dicembre, il 10 febbraio e da ultimo ieri, il 24 febbraio. Nonostante i ripetuti interventi da parte di una ditta specializzata, i Nas hanno constatato la persistenza dell’infestazione da “Cimex Lectularius” (questo il nome scientifico del parassita) che, “oltre a provocare lesioni cutanee, prurito e reazioni allergiche, compromette la salubrità degli ambienti”. Dopo l’ultima ispezione di ieri, i Nas hanno chiesto alle autorità amministrative di “adottare un provvedimento urgente finalizzato a debellare definitivamente l’infestazione in atto, a tutela della salute”.

Oggi dunque il sindaco ha firmato l’ordinanza che, oltre a sollecitare il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, obbliga l’associazione “Amici dei senza tetto” a tenere aggiornata l’Amministrazione comunale nonché l’ufficio Politiche socio-assistenziali e Welfare della Provincia, riguardo “le modalità di attuazione del provvedimento”.