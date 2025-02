Lo sportello pArLA del Comune di Ala protagonista su RaiPlay

C’è il comune di Ala, e in particolare il suo sportello pArLA, con i suoi servizi innovativi attivati negli ultimi anni dall’amministrazione comunale, tra i protagonisti dell’ultima puntata di “XXI secolo”, la trasmissione Rai condotta da Francesco Giorgino pubblicata anche sul sito di RaiPlay.

La digitalizzazione spinta però interpretata con un “tocco umano: è il tema che ha ispirato il servizio accurato dedicato ai servizi innovativi di Ala, inserito nella trasmissione tutta dedicata alle sfide del mondo attuale, alle trasformazioni digitali e alle innovazioni delle imprese. Stavolta però l’approfondimento, curato da Colletti, ha preso ad esempio una pubblica amministrazione ed ha scelto Ala. Del resto – come si sottolinea nella trasmissione – il Comune di Ala vinse il premio nazionale per l’innovazione al concorso Anci Piemonte.

Nella trasmissione la vicesegretaria Liliana Stratta presenta i servizi al cittadino dello sportello Punto Risposte “pArLA”, il punto risposte del Comune di Ala, raccontando il lavoro fatto negli ultimi anni, gli incontri con i cittadini, i servizi offerti (dall’assistenza digitale allo Spid, dalla carta d’identità fatta al momento all’amico digitale). Si sale poi in sella, per mostrare come il Comune – con la bicicletta elettrica – possa recarsi a casa dei cittadini, quelli in particolare che per motivi di età o di salute non possono spostarsi, per raccogliere la firma autenticata tramite tablet, questo anche grazie a progetti attivati tramite il servizio civile. Si conclude poi con un’intervista all’ex sindaco Claudio Soini e al sindaco Stefano Gatti. Il servizio si sofferma sul lavoro del personale dello sportello, i cui volti appaiono in questo piccolo “viaggio”, testimonianza del “tocco umano” che Ala ha voluto affiancare al processo di digitalizzazione.

Il servizio visibile è a questo link: https://bit.ly/4i41ODw