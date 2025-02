Hospice pediatrico, lunedì 3 marzo iniziano i lavori

Lunedì 3 marzo verrà posta la prima pietra dell’Hospice pediatrico di Trento, in zona al Desert. La struttura sorgerà in una zona strategica: un’area di 2.500 metri quadrati adiacente a quella del Centro di Protonterapia e al nuovo Polo ospedaliero universitario di Trento. Il nuovo progetto, dal valore complessivo di 7,68 milioni di euro, è stato finanziato per 2,68 milioni dalla Provincia autonoma di Trento e per 5 milioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie.

A vincere la gara d’appalto è stata l’impresa trentina Pretti e Scalfi, che ha ottenuto il contratto con un ribasso di poco superiore al 7,4%, in seguito ad una procedura ad invito promossa dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. “La Provincia conferma il suo impegno a migliorare la qualità dei servizi sanitari per tutti i cittadini, in particolare per quelli più fragili – sono le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti -. Questo nuovo Hospice sorgerà in una zona strategica accanto all’ospedale e al Centro di Protonterapia, secondo quanto deciso nella scorsa legislatura, quando il progetto è nato. Si inserisce in quello che diventerà il futuro polo sanitario del Trentino, creando un ambiente integrato e altamente specializzato”.

L’Hospice pediatrico sarà un edificio moderno, articolato su due livelli per una superficie di circa 2.000 metri quadrati, che ospiterà ambulatori, palestre, uno spazio per la terapia, due stanze di lungo degenza e quattro stanze dedicate al day hospital. Una struttura pensata per garantire risposte altamente specialistiche e assistenza residenziale protetta a bambini e giovani adulti con necessità di cure palliative, supportando al contempo le famiglie durante momenti di grande difficoltà. La missione dell’Hospice di Trento è quella di diventare un punto di riferimento per la Rete di cure palliative pediatriche, configurandosi come centro provinciale e come punto di connessione tra ospedale e casa.

Sarà un luogo accogliente e dove un’équipe multispecialistica e multiprofessionale e personale specificamente formato si prenderà cura dei pazienti in terapia. Appalto a cura del Dipartimento infrastrutture dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari guidato dall’ingegner Debora Furlani; responsabile del progetto è l’ingegner Claudio Cortelletti. I lavori avranno una durata prevista di 18 mesi.