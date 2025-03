Soccorso alpino del Trentino, Cainelli confermato presidente

In Val di Sole due interventi del Soccorso alpino per gruppi scout in difficoltà

Fra la tarda serata e la notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto la Stazione Val di Sole del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è stata coinvolta in due interventi di soccorso per gruppi scout in difficoltà, appartenenti alla stessa comitiva proveniente da Bologna. Una prima chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 […]