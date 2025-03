Alla Filarmonica di Trento riparte il ciclo Invito all’Ascolto

Riprende il prossimo martedì 11 marzo alle ore 9, negli spazi della sede della Società Filarmonica di Trento in Via Verdi, il ciclo Invito all’Ascolto, un progetto che fonde esecuzioni dal vivo con approfondimenti teorici, offrendo un’occasione di ascolto guidato e consapevole. Organizzato in collaborazione con il corso di Storia della musica dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (Fondazione Franco Demarchi), tenuto dal maestro Alessandro Arnoldo, il programma prosegue con l’obiettivo di valorizzare il repertorio classico attraverso il confronto diretto con gli interpreti e gli strumenti.

L’inaugurazione del ciclo sarà affidata al duo composto da Aurora Salvetti al flauto e Angela Modena alla chitarra, con un repertorio che attraversa il classicismo e il romanticismo fino al tango contemporaneo di Astor Piazzolla. Il programma prevede l’Ouverture della Gazza Ladra di Rossini, il Notturno op. 37 di Molino, la Sonatina op. 205 di Castelnuovo-Tedesco, oltre a brani di Villa-Lobos e Piazzolla.

Il secondo appuntamento, in programma il martedì successivo 18 marzo, vedrà protagonisti la violinista Alessia Pallaoro e il pianista Tullio Garbari, impegnati in un dialogo musicale tra Trento e Vienna con l’esecuzione della Sonata “Per tenebras quaero lucem” di Marco Anzoletti, presentata in prima esecuzione assoluta grazie a un’edizione critica curata dalla Società Filarmonica di Trento (con il sostegno di Fondazione Caritro e Fondazione Museo storico del Trentino), e della Sonata in sol maggiore n. 1 op. 78 di Johannes Brahms.

La pianista Lucrezia Slomp sarà invece interprete di un programma (25.3) che attraversa la trascrizione pianistica e la letteratura originale per strumento solo, spaziando da Bach/Busoni a Liszt, Chopin e Puccini. In particolare, eseguirà Nun Komm, der Heiden Heiland BWV 659, il Notturno op. 27 n. 1 di Chopin e celebri trascrizioni lisztiane tratte dal repertorio operistico, come il Miserere da Il Trovatore di Verdi.

Nel successivo incontro (1.4), l’organista Mattia Rosati proporrà un viaggio nel repertorio per organo con trascrizioni di Wagner, Schumann e Mascagni. Il programma comprenderà il Vorspiel da Lohengrin, la Marcia Trionfale da Aida e brani tratti dalla Messa Solenne di Carlo Fumagalli, basata su temi verdiani.

La rassegna si concluderà martedì 8 aprile con il soprano Daria Matiienko e il pianista Edoardo Maria Crepaldi, impegnati in un repertorio che spazia da Mendelssohn a Scarlatti, da Ravel a Bellini. Trai brani: Ah, non credea mirarti da La Sonnambula e O luce di quest’anima da Linda di Chamounix di Donizetti, oltre alla Ballata op. 47 di Chopin e la celebre Mein Herr Marquis da Die Fledermaus di Strauss.

L’iniziativa conferma il ruolo della Società Filarmonica di Trento come promotrice di esperienze musicali di alta qualità, offrendo al pubblico la possibilità di avvicinarsi alla musica attraverso il contatto diretto con i suoi interpreti. In questa edizione, particolare attenzione è rivolta ai giovani talenti trentini emergenti, musicisti in ascesa che si stanno distinguendo nel panorama concertistico nazionale e internazionale, portando freschezza e innovazione all’interpretazione del repertorio classico. Per informazioni: filarmonica-trento.it.