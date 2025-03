Eagle team, il trentino Marco Cordin fermato da un’influenza

Non ce l’ha fatta manco a piantare un chiodo sul Cerro Torre Marco Cordin a causa di “una violenta influenza intestinale che l’ha costretto a rinunciare alla salita”, secondo quanto comunica il Cai, il Club alpino italiano. Il giovane trentino, classe 1999, nato nel capoluogo, scalatore da 12 anni e guida alpina, fa parte della spedizione del Cai nazionale Eagle team partita alla volta dell’America Latina per scalare alcune cime della Patagonia. Insieme a lui altri due compagni hanno dovuto rinunciare per il medesimo inconveniente. Invece, un’altra cordata del Cai a un certo punto ha dovuto scendere, non arrivando in vetta, “per la presenza contemporanea di altre dieci cordate, un numero davvero elevato”, sottolinea il Cai. Una spedizione decisamente poco fortunata.