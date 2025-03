Itas Trentino, i playoff partono con il 3 a 0 su Cisterna

Foto Marco Trabalza – Trentino Volley

Comincia nella maniera migliore la serie dei quarti di finale Play Off Scudetto SuperLega per l’Itas Trentino, che alla ilT quotidiano Arena supera per 3-0 Cisterna Volley, tenendosi stretto il fattore campo e portandosi subito in vantaggio nel confronto al meglio delle cinque partite. Il quarto successo stagionale sui laziali è arrivato al termine di una prestazione in crescendo per i Campioni d’Europa, bravi a tenere alta la tensione in un primo set combattuto punto a punto e risolto solo allo sprint e in seguito abili a distendersi nei successivi parziali, sorretti da un gioco sempre più convincente e continuo.

L’ennesima ottima prestazione di Rychlicki (altro titolo di mvp e best scorer a fronte di 19 punti personali col 70% in attacco, un muro e un ace) e l’efficacia mostrata dall’intera squadra nella fase di break point (28 sui 75 punti complessivi realizzati) hanno spinto la squadra di Soli verso la rotonda vittoria, che porta in calce anche la firma di Michieletto (13) e del ritrovato Kozamernik (9, con tre block, un ace e l’83% in primo tempo). Fra sette giorni gara 2 da giocare nel Lazio per provare subito a conquistare il primo di tre possibili match ball.

La cronaca. L’Itas Trentino si presenta in formazione tipo di fronte al proprio pubblico: Sbertoli in regia e Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in banda, Kozamernik e Flavio al centro, Laurenzano nel ruolo di libero. Cisterna Volley risponde con Baranowicz alzatore, Faure opposto, Ramon e Bayram laterali, Mazzone e Nedeljkovic al centro, Pace libero. L’avvio è nel segno dell’equilibrio, con gli ospiti che tengono bene il campo sin dalle prime battute (3-3 e 6-6), non lasciando spazio a tentativi di fuga gialloblù; Bayram mette a terra la diagonale che va il 7-9, ma Rychlicki pochi istanti dopo guadagna la parità a quota dieci con battuta e contrattacco. I padroni di casa faticano ad avere una fase di cambiopalla regolare, ma non lasciano agli avversari ulteriori tentativi di fuga (13-13); un muro di Flavio offre il +2 (16-14), poi Lavia realizza il 18-15. Non è però lo spunto decisivo, perché i pontini col muro risalgono subito la china (18-18) e rimangono a ruota sino alla fine (20-20 e 22-22). Un break point di Michieletto procura due palle set sul 24-22; la seconda occasione è quella buona: 25-23, errore al servizio di Bayram.

Punto a punto anche l’avvio del secondo periodo (5-5), sbloccato da un errore di Mazzone e dal muro di Kozamernik su Faure (9-6, time out ospite). Cisterna non demorde, continua a tenere bene il campo (12-10), ma il centrale sloveno va a segno anche in battuta raddoppiando il vantaggio sul 14-10. In seguito, ci pensano Michieletto (con un altro ace) e Lavia (con un block) a tenere a debita distanza i pontini (18-14 e 20-16). Il 2-0 arriva in fretta, già sul 25-19, perché Cisterna depone in fretta le armi, surclassata dalla voglia di break point di Michieletto e Rychlicki.

Nel terzo set l’Itas Trentino parte subito a spron battuto (5-3 e 9-5), sfruttando al massimo la vena realizzativa di tutti i suoi schiacciatori. Falasca prova a correre ai ripari, modificando l’intera diagonale palleggiatore-opposto (dentro Fanizza e Czerwinski), ma i padroni di casa non smettono di affondare il colpo (14-6) e volano veloci verso il 3-0 (17-8, 20-8 e 25-14), che porta in calce soprattutto la firma di Rychlicki (altro titolo di mvp), a cui Soli concede la passerella anticipato avvicendandolo con Gabi Garcia (subito a segno due volte).

“La prima parte della partita è stata difficile come avevamo ipotizzato alla vigilia, Cisterna Volley è una squadra che ci conosce e sa come metterci in difficoltà – ha spiegato l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli al termine di gara 1 – . Ha proposto in campo un buon livello nei fondamentali di battuta e, soprattutto, di difesa che non ci hanno permesso di mantenere sempre efficace il nostro attacco e, più in generale, la fase di cambiopalla. Siamo arrivati alla fine del primo parziale in volata e lì siamo stati bravi a vincerlo. Nei set successivi, l’avversario ha mollato la presa e noi, al contrario, abbiamo innalzato la qualità del nostro gioco. Grazie ad un attacco che ha cominciato a girare in maniera più efficiente, siamo riusciti a tenerli sempre lontani e a chiudere la partita con una vittoria e con qualche pensiero in meno rispetto a quelli che ci avevano tormentato durante la frazione di apertura”.

Fra quattro giorni, mercoledì 12 marzo alle ore 20.30, i gialloblù torneranno in campo alla ilT quotidiano Arena per giocare la gara d’andata di semifinale di 2025 CEV Cup contro lo Ziraat Bank Ankara. Gara 2 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025 si giocherà invece domenica 16 marzo a Cisterna a partire dalle ore 18: diretta RAI Sport e Radio Dolomiti.

Il tabellino.

Itas Trentino-Cisterna Volley 3-0

(25-23, 25-19, 25-14)

ITAS TRENTINO: Rychlicki 18, Lavia 9, Kozamernik 9, Sbertoli, Michieletto 13, Flavio 5, Laurenzano (L); Gabi Garcia 2, Bartha 1, Acquarone 1, Pellacani. N.e. Bristot e Pesaresi. All. Fabio Soli.

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 1, Bayram 5, Nedeljokvic 5, Faure 15, Ramon 7, Mazzone 6, Pace (L); Fanizza, Czerwinski 1. N.e. Finauri, Tarumi, Diamantini, Rivas. All. Guillermo Falasca.

ARBITRI: Canessa di Bari e Cerra di Bologna.

DURATA SET: 31’, 28’, 25’; tot 1h e 24’.

NOTE: 2.802 spettatori, per un incasso di 19.750 euro. Itas Trentino: 9 muri, 5 ace, 10 errori in battuta, 4 errori in attacco, 56% in attacco, 43% (16%) in ricezione. Cisterna Volley: 1 muro, 3 ace, 7 errori in battuta, 9 errori in attacco, 39% in attacco, 37% (14%) in ricezione. Mvp Rychlicki.