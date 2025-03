“Le linci selvagge”, al Cinema Modena mercoledì arriva il film del fotografo naturalista Laurent Geslin

Nove anni di osservazioni, un anno di riprese sulle tracce di una coppia di linci e dei loro cuccioli nelle montagne del Giura per documentare il ruolo essenziale di questo schivo ma feroce predatore delle foreste, nel ristabilire equilibri perduti e raccontare le difficoltà che incontra in un paesaggio in gran parte occupato dall’uomo.

Il film “Le linci selvagge”, diretto dal fotografo naturalista Laurent Geslin, è pronto per approdare in Trentino, grazie ad un’iniziativa della Commissione Tutela Ambiente Montano della SAT e di Coexistence.life. L’appuntamento è per mercoledì 12 marzo alle 19.30 al Cinema Modena.

Distribuito da Wanted Cinema in collaborazione con il Club Alpino Italiano e WWF Italia, il documentario offre un’opportunità inedita per riflettere ancora una volta sul rapporto tra esseri umani e fauna selvatica, lasciandosi ispirare dalle incredibili immagini e i superbi paesaggi alpini immortalati dalla telecamera di Geslin. Un ritratto delicato, ma scientificamente rigoroso della lince, tra i mammiferi più rari e affascinanti della fauna alpina.

Al termine della proiezione, seguirà un breve dialogo con Luca Pedrotti, coordinatore scientifico del Parco Nazionale dello Stelvio, per approfondire le tematiche legate alla conservazione della lince e alla sua presenza sulle Alpi.

Il costo del biglietto intero è pari a 7,20 €, i soci CAI/SAT hanno diritto al prezzo ridotto (5 €).