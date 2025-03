Ponte di Ravina, lavori al via da lunedì 17 marzo

Sarà pronto in meno di due anni, imprevisti permettendo, il nuovo ponte sull’Adige a Ravina, uno dei tasselli portanti del progetto di riordino e messa in sicurezza della viabilità nell’area del Polo ospedaliero e universitario del Trentino. Il nuovo ponte di 103 metri, a campata unica e senza interferenze con il fiume, dotato di marciapiede e ciclabili su entrambi i lati, sarà realizzato direttamente sopra il ponte esistente (il quale verrà successivamente abbattuto), che sarà chiuso al traffico (anche in direzione Ravina) da lunedì 17 marzo proprio per permettere l’avvio del cantiere.

L’opera, il cui progetto esecutivo è firmato ingegner Paolo Nicolussi Paolaz del Servizio opere stradali e ferroviarie, ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza idraulica di una delle principali vie di accesso alla città di Trento: nello specifico il progetto prevede la totale rimozione del ponte esistente e la costruzione nella stessa posizione di un nuovo ponte ad arco, a campata unica di lunghezza 103 metri, sul quale trovano collocazione oltre alla viabilità anche le due piste ciclabili e i percorsi pedonali. Contestualmente verrà riconfigurata la viabilità limitrofa così da raccordare i collegamenti esistenti.

La prima fase del cantiere, propedeutica alle successive, vedrà lo svolgimento delle operazioni di bonifica bellica dell’area da parte di un’impresa specializzata nel settore sminamento. Conseguentemente partiranno le lavorazioni per la realizzazione dei pali di fondazione di grande diametro che interesseranno entrambe le sponde del fiume Adige.

Il nuovo ponte metallico sostituirà l’attuale in calcestruzzo, che verrà abbattuto in quanto inadeguato in termini di sicurezza: le due pile posizionate in alveo e le spalle del ponte attuale creano infatti una riduzione della sezione idraulica del fiume Adige, con possibili ripercussioni negative. Il futuro ponte verrà quindi posto ad una quota d’imposta superiore all’esistente con un conseguente miglioramento dell’intera sezione idraulica.

A livello finanziario, il quadro economico complessivo dell’opera ammonta a 16.798.000,00 euro, comprensivo dell’importo dei lavori più le somme a disposizione per imprevisti e altri oneri. Il tempo di realizzazione dei lavori è stato quantificato in progetto in 580 giorni.