È morto Francesco Borzaga, ex presidente del WWF

Credit: Trentino Genealogy

È morto Francesco Borzaga, figura storica della difesa dell’ambiente in Trentino e in Italia, ex presidente del WWF del Trentino – Alto Adige ed ex segretario della sezione trentina di Italia Nostra (entrambe realtà che ha fondato). Lo ricordano gli attivisti del WWF Trentino – Alto Adige.

“Per oltre 60 anni, Francesco è stato un punto di riferimento per la tutela della natura, lottando instancabilmente per la salvaguardia delle aree protette, il rispetto del paesaggio e la protezione dell’orso bruno”, scrive il WWF. “Grazie a lui, il Trentino ha trovato una voce potente, radicale, rigorosa, intransigente e instancabile contro la speculazione, a favore della tutela delle sue valli, dei suoi boschi, delle sue acque. È stato protagonista di battaglie epocali: la salvaguardia della Val di Genova, ultima valle con acque libere delle Alpi, minacciata dalla realizzazione di quella che sarebbe potuta diventare la più grande centrale idroelettrica d’Europa; la difesa del Lago di Tovel; la tutela dell’orso bruno, che ha potuto sopravvivere e tornare a popolare le nostre foreste anche grazie alla sua dedizione”.

Borzaga, ricorda ancora il WWF, non era solo un ambientalista. “Era anche un maestro, un educatore appassionato che ha saputo trasmettere ai giovani l’amore per la natura e il senso profondo della responsabilità civica. Passeggiando nei campi semiabbandonati sopra Trento, insegnava che non è lo scenario grandioso a dover essere protetto, ma ogni piccolo dettaglio della natura, ogni filo d’erba, ogni angolo di paesaggio che racconta la nostra storia: luoghi che così strettamente sono legati alle forme di vita con le quali la nostra esistenza è in continua relazione”.