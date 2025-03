Opera lirica a Levico Terme venerdì al via la Belcanto Academy Opera Studio

Sarà ancora una volta Levico Terme ad ospitare l’edizione 2025 della Belcanto Academy Opera Studio. In programma dal 14 al 18 marzo, la scuola di opera lirica si terrà nei primi due giorni a Levico Terme e nei restanti tre a Trento, nella sala conferenze della Fondazione Caritro. Trenta i giovani cantanti lirici e i pianisti che sono stati selezionati per perfezionarsi in Trentino. Vengono dagli Stati Uniti, dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea del Sud, dal Khazakistan, dal Messico, dalla Spagna, dalla Lituania, dalla Slovacchia, dalla Francia, dal Portogallo, dall’Ucraina, dalla Russia e dall’Italia.

Due le novità di quest’anno. La prima è un’appendice ad Helsinki, dove si terranno altri tre stage. La seconda sono gli accordi di partnership per le produzioni con alcune istituzioni importanti: il Teatro Marrucino di Chieti, il Festival Mozart&Friends di Bressanone, il Centro Internazionale di Studi “Riccardo Zandonai” di Rovereto e l’Associazione internazionale per l’operetta Friuli Venezia Giulia.

In questo primo momento formativo, a fianco dei docenti stabili Francesca Micarelli (direttore artistico della Scuola) e Massimo Lambertini (direttore generale) ci saranno il maestro William Matteuzzi, tenore e docente di fama internazionale, che è ospite principale e presenza ormai consolidata nel programma Belcanto, il maestro Marco Vinco, direttore artistico dello Sferisterio-Macerata Opera Festival, il maestro Kristian Attila, direttore artistico della Savonlinna Opera Academy (Finlandia) ed il maestro Mauro Gabrieli, già direttore area artistica del Teatro Comunale di Bologna.