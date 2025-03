San Giuseppe, autobus potenziati per la fiera

Dalla Provincia 22.300.000 euro per Trentino Trasporti spa

La Giunta provinciale di Trento ha previsto 22.300.000 euro per l’acquisto di nuovi autobus per Trentino Trasporti spa. “Prosegue l’investimento nei mezzi per il trasporto pubblico – sottolinea l’assessore ai trasporti Mattia Gottardi – con l’obiettivo di continuare ad assicurare un servizio di qualità a vantaggio di tutti”. Si tratta in particolare di somme destinate […]