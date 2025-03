A Casa “Vite Intrecciate” marzo è il periodo per fare due passi tra i libri

Marzo ha per tutti il colore del giallo mimosa, ma a tingersi di giallo a marzo può essere a volte anche un libro, vedi i thriller, e i libri comunque possono avere altri colori, quelli che l’anima di ognuno vuol loro dare. Questo devono aver pensato i ragazzi della comunità “Vite Intrecciate” di Giustino che da qualche anno proprio in questo mese organizzano l’iniziativa “Mese del Libro”. “L’idea è nata da alcuni tra di noi che, appassionati di lettura in questa hanno sempre trovato un modo per rilassarsi, avere spunti di riflessione, occasioni per vivere vite diverse, sognare e trovare libertà. Ci siamo quindi detti: perché non unire questa nostra passione con un evento in stile Mato Grosso, legato magari ai temi del sociale in senso ampio?”, spiega Maria Cominotti a nome di tutti.

L’idea originale, ribadisce, di fatto è nata nel 2022 quando ancora era in atto la pandemia, allora con molto timore ma con la speranza di incontrare l’altro non come fonte di contagio ma di ricchezza personale. Col tempo si è quindi arrivati alla quarta edizione di quest’evento. Quest’anno il team organizzatore è formato da cinque ragazzi di “Vite Intrecciate” e della valle. L’evento, chiarisce Maria a nome di tutti, si divide in più iniziative: il “Mercatino dei Libri”, raccolta di libri divisi per generi, usati, raccolti con il passaparola ma in buonissimo stato che trattano di narrativa italiana, straniera, rosa, riguardano la storia e la saggistica e altri campi ancora e che si possono trovare nella libreria della comunità, dove ognuno può prendere i libri che desidera lasciando un’offerta che andrà all’organizzazione del “Mato Grosso”.

“All’interno del mercatino dei libri si trova quindi uno ‘Spazio Bimbi’ – ricorda Maria – con un angolo morbido e libri per bambini. Il mercatino dei libri è davvero molto bello, è stato fatto dai più giovani tra noi in quello che originariamente era un magazzino addobbando e abbellendo lo spazio con disegni e scritte a tema libri”.

L’ultimo evento, continua, consiste in una serie di “Incontri con l’Autore” che si tengono presso la casa di “Vite Intrecciate” ad ogni weekend di marzo, sempre alle 16.

Quest’anno sono stati invitati quattro autori diversi. Dopo il primo incontro, che si è svolto sabato 8 marzo, il secondo si terrà domenica 16 marzo, quando saranno proposte letture animate in tante lingue diverse ai bambini. Anche qui al termine seguirà una merenda a tema. L’incontro di sabato 22 marzo prevede ancora la presenza di alcuni membri del Centro Astalli di Trento, al servizio dei rifugiati in Italia, che tratteranno del tema “migranti”. All’intervento seguirà quindi l’invito da parte del Comitato Giudicarie ad aderire al referendum sulla cittadinanza agli stranieri (“Per fare chiarezza sulla situazione in Italia e in Trentino”). L’ultimo incontro, che si terrà sabato 29 marzo, contempla la presenza di Laila Simoncelli, avvocato attivista di “Operazione Colomba”, Corpo Nonviolento di Pace dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII: presenterà il suo libro “Il Ministero della Pace” in cui spiega come una società fondata sulla pace, non buonisticamente ma organizzandosi in istituzioni che operano strutturalmente al suo servizio, possa funzionare molto meglio per ogni suo ambito. “Ci terremo ad invitare sia singoli cittadini che tutte le giunte comunali, la scuola, varie istituzioni – sottolinea Maria -. Attraverso il suo libro Simoncelli spiegherà la metodologia per fondare una società organizzata sulla risoluzione nonviolenta dei conflitti all’interno di tutte le sue parti”. Concluderà l’incontro il direttore dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del mondo Raffaele Crocco, che dialogherà con Laila Simoncelli. Un invito a venire ad incontrare i vari autori invitati? “Il mercatino dei libri è un’affascinante passeggiata in mezzo a libri di generi ed epoche diverse; per com’è allestito colpisce davvero l’anima. Gli incontri che faremo con gli autori sono su temi importanti e di attualità. Partecipare darà modo di confrontarsi e trovare l’energia per costruire una società diversa”, conclude entusiasta Cominotti.