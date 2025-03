L’Itas respinge l’attacco dell’Ankara nella semifinale di Cev Cup

Nella notte europea più importante della stagione ilT quotidiano Arena respinge il tentativo di assalto turco, consegnando alla Trentino Itas il primo atto (di due) della semifinale di 2025 CEV Cup. Mercoledì 12 marzo, di fronte al proprio pubblico, i Campioni d’Europa in carica hanno infatti regolato per 3-2 allo sprint lo Ziraat Bank Ankara al termine di una gara d’andata che ha confermato perfettamente le attese della vigilia. Le due squadre non si sono risparmiate, dando vita ad una contesa spettacolare ed incerta che alla fine ha premiato la maggior determinazione dei gialloblù, capaci di risalire la china dall’iniziale 0-2, ribaltandolo sino al 3-2 finale con un tie break dominato in lungo ed in largo dopo quattro seti di grande battaglia.

Il primo significativo ma non ancora decisivo passo verso la qualificazione all’ultimo doppio turno del tabellone della seconda competizione continentale è quindi stato compiuto; per conquistare effettivamente la qualificazione alla undicesima finale continentale della sua storia, Trentino Volley dovrà vincere però anche la gara di ritorno, in programma fra sette giorni in Turchia, con qualsiasi punteggio.

“Non siamo riusciti ad approcciare al match come volevamo, ma i nostri avversari hanno fatto tutto quello che dovevamo per meritarsi l’iniziale doppio vantaggio – ha spiegato al termine della partita l’allenatore della Trentino Itas Fabio Soli – . Ankara ci ha superato nei finali dei primi due set, lavorando molto bene in ogni fondamentale, ma obiettivamente potevamo risolvere meglio alcune situazioni di contrattacco. Come capita sempre più spesso, poi, la nostra squadra è però riuscita ad uscire da momenti di enormi difficoltà; abbiamo avuto la pazienza di ricostruire il nostro match e abbiamo tenuto molto bene anche dal punto di vista fisico. È importante portarci dietro tutto quello che abbiamo fatto questa sera perché nel finale di stagione ci servirà tantissimo”.

Per i Campioni d’Europa il prossimo impegno è in calendario già per domenica 16 marzo a Cisterna di Latina per gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca. Fra sette giorni, invece, la semifinale di ritorno di 2025 CEV Cup, da giocare ad Ankara a partire dalle ore 17 italiane: diretta Dazn e Radio Dolomiti.