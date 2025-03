Tornano su DMAX i Falegnami ad alta quota

Tornano per la loro quarta stagione televisiva, dopo il successo delle passate edizioni, i Falegnami ad alta quota. Le imprese dei Curzel, la famiglia di straordinari falegnami trentini capaci, tra imprevisti, pericoli e tempi strettissimi, di portare il lavoro in quota ad un altro livello, sarà infatti protagonista di una nuova serie che andrà in onda su DMAX in prima tv assoluta da mercoledì 19 marzo alle 21.25.

Quest’anno i lavori partiranno con il botto dai 4.554 metri di altitudine del rifugio più alto d’Europa, Capanna Margherita, dove i fratelli Curzel sono chiamati per un intervento estremo: la sostituzione del parapetto in legno, a strapiombo sulla parete sud del Monte Rosa. Il lavoro metterà a dura prova anche dei professionisti come loro. Ritornati alla base in Trentino, li aspetta una stagione di ristrutturazioni spettacolari su e giù tra la Val di Fassa, la Val dei Mocheni, il Lagorai, la Val di Fleres e il Monte Baldo, dove i nostri protagonisti se la vedranno con attività uniche in scenari mozzafiato.

Tra cantieri aperti ad altitudini elevate, trasporti eccezionali e corse in elicottero in condizioni quasi inverosimili, interventi di manutenzione e riparazione dell’ultimo secondo, senza dimenticare la realizzazione di case in bioedilizia, i fratelli Curzel e la loro formidabile squadra porteranno gli spettatori in alcune delle location più spettacolari dell’intero arco alpino.

“Falegnami ad alta quota” (8 puntate della durata di 44 minuti) è una produzione EiE film (Torino) per Warner Bros. Discovery, diretta da Katia Bernardi, prodotta da Davide Valentini e realizzata con il sostegno della Trentino Film Commission. DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky canale 170 e tivùsat canale 28. La serie è disponibile in streaming su discovery+.

La produzione è realizzata con il sostegno di Marzadro, Stihl, Würth Modyf, Riwega, XLAM Dolomiti, FAL, SolarCenter, Dorigoni e Trentino Wild.