Disturbi alimentari, mantenere alta l’attenzione

Sabato Admo Trentino in 51 Coop con “Chicco Sorriso”

Sabato 18 maggio Admo Trentino torna in 51 punti vendita Coop e Famiglia Cooperativa in tutto il Trentino con la campagna di raccolta fondi Chicco Sorriso. Anche in questa diciassettesima edizione, i volontari dell’associazione donatori di midollo osseo allestiranno nei supermercati aderenti degli stand informativi per promuovere la donazione di midollo osseo e raccogliere fondi […]