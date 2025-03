La prima foto di papa Francesco al Policlinico Gemelli

Papa Francesco e la storia del trentino Dallasega “nella quale giustizia e pace si sono congiunte”

Papa Francesco ha ricordato il sacrificio del soldato trentino Leonardo Dallasega in un articolo apparso sul quotidiano veronese L’Arena. Originario della Val di Non, il militare, arrestato come disertore durante la seconda Guerra mondiale, si rifiutò di sparare a un sacerdote intervenuto in difesa dei suoi fedeli sui Monti Lessini, a Giazza. Per questa ragione […]