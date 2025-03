Tempio crematorio di Trento, domenica open day per la cittadinanza

Tre open day per conoscere la scuola dell’infanzia “Maso Ginocchio”

La scuola dell’infanzia “Maso Ginocchio”, in via Giusti 56, promuove tre open day rivolti ai bambini e alle loro famiglie in vista delle iscrizioni per l’anno 2025/2026. Tre le date da segnare in agenda: martedì 14 gennaio dalle 13 alle 16, martedì 21 gennaio dalle 13 alle 16 e mercoledì 29 gennaio dalle 16 alle […]