Horizon Lake Garda Music Festival, alle foci del Sarca il meglio della musica elettronica mondiale

I grandi nomi della musica elettronica a livello mondiale stanno per tornare nel Garda Trentino. Il 16 e 17 maggio 2025 a Torbole sul Garda, presso la spiaggia Alle Foci del Sarca, si svolgerà la seconda edizione di Horizon Lake Garda Music Festival, l’attesissimo appuntamento per gli amanti della Electronic Dance Music organizzato da Dolceriva Night e da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.

Dopo il sold out della prima edizione, che ha registrato 5.000 presenze esaurendo i biglietti oltre due settimane prima dell’evento, il festival si conferma fra le esperienze più attese della scena EDM (Electronic Dance Music) in Italia. Nel 2024 infatti il 60% dei partecipanti è arrivato da fuori regione, con un 10% di presenze internazionali, a conferma del grande richiamo del festival anche oltre i confini nazionali.

Dopo aver ospitato l’anno scorso artisti del calibro di Robin Schulz e Jonas Blue, l’edizione 2025 promette di alzare ulteriormente l’asticella con una line up che include grandi nomi della scena internazionale, tra cui Axwell – membro degli Swedish House Mafia -, Lost Frequencies, John Newman e Joel Corry. Ma le sorprese non finiscono qui: nei prossimi giorni verranno svelati il programma completo e tante altre novità, aumentando l’attesa per un weekend di spettacolo, divertimento e grande musica.

“Il Garda Trentino non è solo attività outdoor, scoperta dei piaceri della tavola e relax sulla spiaggia. Il Garda Trentino è anche divertimento e per questo motivo siamo contenti di ospitare e supportare per il secondo anno l’Horizon Lake Garda Music Festival. Questo evento rappresenta un’occasione unica per vivere il territorio da una prospettiva diversa, celebrando la musica elettronica in uno scenario naturale unico al mondo,” ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.