“Percorsi”, venerdì Teresa Delaiti inaugura una nuova mostra a Torre Mirana

A Povo dal 5 aprile “mostra bibliografica di libri straordinari”

A Povo viene inaugurata domani (venerdì 5 aprile) “Wunderkammer – mostra bibliografica di libri straordinari”. Libri fantastici e inconsueti: testi con particolarità grafiche bizzarre, altri con strutture narrative non lineari, altri scritti in una lingua sconosciuta o (in un caso) in una lingua inventata di sana pianta, libri che descrivono mondi mai esistiti o ancora […]