Al Vigilianum il 28 marzo la presentazione di “Le Alpi per ricominciare”

Verrà presentato venerdì 28 marzo alle 18 presso il Polo culturale diocesano Vigilianum il libro di Walter Nicoletti edito da VitrenD, dal titolo “Le Alpi per ricominciare. Una nuova alleanza fra umanità e natura”.

Nicoletti ha scritto un saggio di taglio filosofico sulle Alpi come paradigma dell’evoluzione e dell’involuzione dei nostri riferimenti sociali, culturali ed economici. Un territorio che nei secoli si è trasformato profondamente, forse ingannato da modelli che non gli appartengono, pur conservando forti tratti identitari che ancora resistono su tutto l’arco alpino. Ma gli scenari attuali, dal cambiamento climatico all’aspetto demografico, dalle scelte economiche a quelle ambientali, impongono una riflessione profonda su quello che sono oggi le Alpi, che l’autore invita a considerare come un laboratorio. Per capire ciò che eravamo in passato, cosa siamo diventati oggi e, soprattutto, chi potremmo essere in futuro.

Oltre all’autore, saranno presenti la presidente di Italia Nostra Emanuela Baldracchi e il ricercatore della Fondazione Museo Storico del Trentino Alessandro de Bertolini. Modera Roberto Calzà (Vita Trentina Editrice).