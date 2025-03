Allo Spazio Mar sabato sportello gratuito per consulenze su divorzio, separazione ed eredità

Sabato 22 marzo, dalle 16 alle 18, allo Spazio Mar di via San Martino 57, l’avvocata Serena Baù, esperta di diritto di famiglia e delle persone, riceverà tutte coloro che hanno bisogno di confrontarsi su tematiche legate a divorzio, separazione e eredità.

Per prenotare un appuntamento gratuito di venti minuti, è possibile scrivere un messaggio tramite il profilo Instagram @mar_trento, che può essere consultato anche per conoscere il calendario di tutti gli appuntamenti in programma allo Spazio Mar.

L’evento “Diritti in famiglia: libertà prima di tutto” fa parte del progetto “Amarsi ancora”, realizzato dall’associazione Bottom Up nell’ambito dell’Agenda per la parità tra generi dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa proposta da Bottom Up con la collaborazione di Uil Trentino, Centro antiviolenza Trento – Coordinamento Donne, Bookique Trento, libreria Due punti e con la commercialista Nguyen Dalsasso Quynh Nhu, ha preso il via a ottobre e proseguirà fino a giugno con tre incontri al mese per approfondire otto diversi temi: lotta contro la violenza di genere, carico mentale, imprenditoria femminile, relazioni, autonomia finanziaria, diritti, lavoro, corpi.