La presidente delle Pro Loco trentine Monica Viola eletta vice della Fondazione pro Loco Italia

“Gente felice”, la capo scout del gruppo Trento 8 dell’Agesci: “L’idea è mettersi al servizio del prossimo”

Maria Roncelli, bergamasca di 24 anni, si è trasferita a Trento per studiare Giurisprudenza, ma non hai mai abbandonato la sua passione per la montagna e per lo scoutismo. In questo momento è capo scout nel gruppo Trento 8 dell’Agesci. L’ufficio stampa del Comune di Trento ha raccolto la sua storia per la campagna “Gente […]