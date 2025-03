Il giornalista Ferruccio De Bortoli ospite di “Conversazioni d’autore”

Treni, domenica 19 maggio interruzione linea Trento-Bassano

Domenica 19 maggio è prevista un’interruzione programmata dell’intera linea ferroviaria Trento-Bassano dalle 8 alle 14 per lavori di manutenzione straordinaria. Lo comunica la Provincia di Trento in una nota. I treni saranno sostituiti da appositi bus, il cui orario può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui pullman non è ammesso il trasporto […]