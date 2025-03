I volontari di Admo Trentino saranno in più di 40 piazze in tutto il Trentino sabato 29 e domenica 30 marzo per portare, attraverso la colomba di Loison Pasticceri dal 1938, il messaggio d’amore della donazione di midollo osseo. La donazione di midollo osseo è gratuita, anonima, volontaria e non conosce limiti geografici: l’obiettivo di Admo è quello di arricchire costantemente il Registro dei donatori di midollo osseo nazionale, in modo che ogni malato al mondo possa trovare il suo gemello di midollo, quell’uno su 100.000 che possa donargli reale speranza di vita.

“Nel 2023 – spiega il presidente Alberto Zampiccoli – abbiamo raggiunto il record delle 1.000 tipizzazioni – il Laboratorio di tipizzazione HLA dell’ospedale S. Chiara di Trento, con cui lavoriamo in sinergia dalla fondazione del registro provinciale dei donatori di midollo osseo nel 1992, ha effettuato 1.000 tipizzazioni. Il 2024 non è stato da meno con 1.090 ragazzi che hanno deciso di diventare speranza di vita”.

“Negli ultimi anni – continua il presidente – anche le donazioni di midollo osseo da parte di potenziali donatrici e donatori trentine sono state tante. 159 donatori effettivi dalla fondazione del Registro provinciale dei donatori di midollo osseo nel 1992. Tutto questo è stato possibile grazie alla felice collaborazione con il Laboratorio HLA diretto dalla dott.ssa Paola Boccagni con il suo staff: la dottoressa Nadia Ceschini, la dottoressa Alessandra Zulian, la dottoressa Anna Stanizzi, il dottor Paolo Gottardi, la dottoressa Beatrice Passerini, le infermiere e tutto il personale della segreteria che ogni giorno si impegna per raggiungere questi risultati. Ci tengo a ringraziare anche il personale dei punti periferici dove gli aspiranti donatori si recano per effettuare il prelievo di sangue che verrà poi inviato al Laboratorio HLA di Trento per essere tipizzato: Cavalese, Cles, Rovereto e Tione”.

Di seguito, l’elenco completo delle piazze di Una Colomba per la Vita 2025. Le piazze potrebbero subire delle variazioni, l’elenco aggiornato è disponibile sul nostro sito www.admotrentino.it. È possibile prenotare le colombe ADMO scrivendo una mail a info@admotrentino.it.

TRENTO E DINTORNI

29 e 30 marzo (ore 9 – 19): Trento, via Oss Mazzurana angolo via Oriola

30 marzo (ore 8 – 12): Mattarello, piazza Perini

VALLE DEI LAGHI

29 marzo (ore 9 – 19): Vezzano, davanti al punto vendita Coop

30 marzo (ore 9-13): Sarche, davanti Orvea

VAL DI LEDRO

29 marzo (ore 9 – 12): Legos, Famiglia Cooperativa

29 marzo (ore 10 – 12): Tiarno di Sopra, Famiglia Cooperativa

ALTO GARDA

29 e 30 marzo (ore 9 – 19): Riva del Garda, Via Roma incrocio Viale Dante

VALLAGARINA

29 e 30 marzo (ore 9 – 19): Rovereto, via Mazzini angolo via delle Scuole

VAL DI NON

29 e 30 marzo (ore 8 – 19): Cles, Poli centro commerciale di via Trento

30 marzo (dopo la S. Messa delle 9): santuario di S. Romedio

PIANA ROTALIANA

29 marzo (ore 9 – 14): Mezzolombardo, via Mazzini angolo casalinghi Tait

VAL DI CEMBRA

29 marzo (ore 8 – 12 e 15.20 – 18.30) e 30 marzo (ore 9 -12): Verla di Giovo, Famiglia Cooperativa

VALSUGANA

29 marzo (ore 17.45 – 19): Seregnano, chiesa

29 marzo (ore 17.45 – 19): Fornace, chiesa

29 marzo (ore 8.30 – 12.30): Civezzano, Coop

29 marzo (ore 17.00 – 19): Civezzano, piazza S. Maria

30 marzo (dalle 9.30-11.00): Civezzano, piazza S. Maria

Dal 29 marzo fino a esaurimento scorte: negozio di frutta e verdura di Lucia Nadalini

30 marzo (ore 10.00 – 12.00): Baselga di Pinè, chiesa

30 marzo (ore 10.00 – 12.00): Miola, chiesa

30 marzo (ore 9.00 – 10.30): S. Mauro, chiesa

30 marzo (ore 9.00- 10.30): Rizzolaga, chiesa

30 marzo (ore 10.00 – 12.00): Montagnaga di Pinè, chiesa

30 marzo (ore 10.00 – 12.00): Piazze di Bedollo, chiesa

29 e 30 marzo: Pergine Valsugana, via Crivelli (sabato 8 – 13.30), piazza Santa Maria (domenica 8 – 13.30), piazza S. Francesco (sabato 18 – 21)

30 marzo (ore 9.30 – 12): Caldonazzo, chiesa

29 (ore 9 – 17) e 30 marzo (ore 9 – 17): Levico Terme, piazza della Chiesa

30 marzo (ore 9 – 11): Barco di Levico, chiesa

29 marzo (ore 9 – 19): Roncegno Terme, piazza Montebello

29 marzo (ore 9 – 19): Borgo Valsugana, piazza Degasperi

30 marzo (ore 9 – 13): Borgo Valsugana, piazza Martiri della Resistenza

29 marzo (ore 8 – 12): Bieno, piazza Maggiore

29 marzo (ore 8 – 12): Cinte Tesino, davanti al punto vendita Coop di via del Pertegante

29 marzo (ore 8 – 12): Pieve Tesino, davanti al punto vendita Coop

29 marzo (ore 8 – 12): Castello Tesino, davanti al punto vendita Coop di via Dante

29 marzo (ore 8 – 12): Strigno, davanti al punto vendita Coop

30 marzo (ore 9.30): Agnedo, chiesa dopo la S. Messa

30 marzo (ore 19): Villa, chiesa dopo la S. Messa

29 marzo (ore 18): Spera, chiesa dopo la S. Messa

ALTIPIANI CIMBRI

29 marzo: Lavarone Chiesa, dopo la S. Messa delle 18

29 marzo: Folgaria Sala 350, evento Zime alle 17

30 marzo: Lavarone Cappella, dopo la S. Messa delle 9.30

30 marzo: Luserna, dopo la S. Messa delle 11

30 marzo: San Sebastiano, dopo la S. Messa delle 18

30 marzo: Nosellari, dopo la S. Messa delle 18

30 marzo: Serrada, dopo la S. Messa delle 18

VAL DI FASSA

Da fine marzo marzo fino a esaurimento scorte (ore 08.30 – 12.30, 15.30 – 19.30): Canazei, Farmacia Ladina