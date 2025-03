Al teatro di Vezzano martedì 15 aprile la seconda tappa del “Giro del Volontariato 2025”

Si svolgerà al Teatro Valle Laghi di Vezzano alle 17.30 di martedì 15 aprile la seconda tappa del Giro del Volontariato 2025, partita dall’Alto Garda e Ledro e organizzata dal Centro Servizi Volontariato del Trentino (CSV) per incontrare le realtà associative del territorio.

Un’occasione per conoscersi meglio ma anche un’opportunità per fare il punto sulla Riforma del Terzo Settore, approfondire i principali adempimenti di trasparenza giuridico-fiscali e illustrare le opportunità di supporto offerte dal CSV alle organizzazioni non profit.

All’incontro parteciperanno rappresentanti delle istituzioni locali (Comunità Valle dei Laghi), esperti del settore e operatori del CSV Trentino, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per orientarsi nel panorama normativo in evoluzione, e Itas Mutua per approfondire tematiche legate alla cultura assicurativa nel mondo del volontariato e dell’associazionismo.

“La prima tappa del Giro del Volontariato ha confermato l’importanza del volontariato nel tessuto sociale trentino, mostrando come le realtà associative siano fondamentali per lo sviluppo della nostra comunità”, spiega il presidente del CSV del Trentino Giorgio Casagranda. “L’obiettivo è di proseguire su questa strada, rafforzando la rete del volontariato a livello provinciale, affrontando insieme le sfide future. L’evento di Vezzano vuole confermare questa direzione, per costruire insieme una comunità più coesa e solidale”.