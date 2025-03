Paola Iamiceli nominata nuova presidente di EURICSE

Paola Iamiceli – Foto Federico Nardelli

È Paola Iamiceli la nuova presidente di EURICSE, l’European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises. Il suo mandato, che avrà inizio ufficialmente a giugno 2025, è stato confermato all’unanimità dai Membri Fondatori, su proposta del Rettore dell’Università di Trento, in conformità con le disposizioni statutarie. La professoressa Iamiceli subentrerà al sociologo Mario Diani, in carica dal 2022 e al quale vanno i ringraziamenti da parte dei Membri Fondatori per il lavoro svolto in questi anni. Con una lunga e consolidata collaborazione con EURICSE sin dai suoi primi anni di attività e un prestigioso percorso accademico all’interno dell’Università di Trento, la prof.ssa Iamiceli si appresta a guidare la Fondazione verso una nuova fase di sviluppo. Il suo impegno sarà orientato a valorizzare i punti di forza dell’Istituto, ampliare e diversificare le aree di ricerca, rafforzare i legami con la comunità accademica, e consolidare la posizione di EURICSE a livello nazionale, europeo e internazionale.

Paola Iamiceli è professoressa ordinaria di Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento e vanta una solida esperienza sia in ambito accademico che istituzionale, avendo ricoperto, nel periodo tra il 2017 e il 2023, il ruolo di prorettrice vicaria e di membro del Senato accademico all’interno dell’Ateneo trentino tra il 2018 e il 2023. Fin dai primi anni della sua carriera, il suo profondo legame con EURICSE e con il suo fondatore Carlo Borzaga ha orientato i suoi interessi di ricerca verso il ruolo del diritto privato nel Terzo Settore. I suoi studi si intersecano con le principali aree di attività dell’Istituto, esplorando le dinamiche delle reti d’impresa, le imprese sociali e le organizzazioni non profit, con un particolare focus sul contesto europeo.

Autrice di numerose pubblicazioni di rilievo e attiva nel panorama accademico nazionale, ha contribuito in diverse occasioni alla formazione di professionisti qualificati per il Terzo Settore, insegnando come docente in varie edizioni del Master in Gestione di Imprese Sociali.

Dal 2022, il suo impegno nel Comitato di Gestione di EURICSE le ha consentito di approfondire ulteriormente le attività dell’Istituto e di partecipare in modo diretto alle sue iniziative. La sua nomina a presidente di EURICSE inaugura una nuova fase per la Fondazione, in cui proseguire e intensificare la ricerca su temi emergenti, legati alle sfide della sostenibilità sociale ed economica e puntando a collaborazioni interdisciplinari per consolidare la presenza dell’Istituto nel panorama nazionale, europeo e internazionale.

Raccogliendo il testimone dal prof. Mario Diani, la prof.ssa Paola Iamiceli ha manifestato gratitudine per la fiducia accordatale: «EURICSE è una realtà con cui ho un legame di lunga data, nato da collaborazioni scientifiche e formative ancor prima della sua istituzione, grazie all’incontro con Carlo Borzaga, di cui proprio all’inizio del mese di marzo abbiamo ricordato con tristezza la scomparsa. Essere eletta Presidente per il prossimo mandato è un onore che accolgo con spirito di servizio, consapevole dell’importanza di questa istituzione, nata dall’iniziativa di Carlo e della nostra Università. Le sfide per un ente di ricerca come EURICSE sono molteplici ma, per affrontarle, l’Istituto potrà contare su solide basi: la sua storia, l’eredità culturale e scientifica costruita in quasi diciassette anni di attività, la sua rete di relazioni locali, nazionali e internazionali. Tra queste sfide, spicca il contributo al dibattito europeo sul ruolo dell’economia sociale nelle nuove politiche di sviluppo e crescita, in un contesto di profonde transizioni sociali, ambientali e tecnologiche. È un percorso ambizioso che cercherò di accompagnare con impegno, valorizzando il contributo di chi oggi opera in EURICSE, di chi lo ha fatto in passato e di chi lo farà in futuro».