Riparte dal Trentino, fra la Val di Fassa e Val di Fiemme, la nuova stagione di Melaverde

Sarà dedicata interamente agli agriturismi, e in particolare a quelli di montagna, la prima puntata di Melaverde che domenica 30 marzo alle ore 11.50 su Canale 5 darà il via alla nuova stagione televisiva 2025/2026: attraverso un viaggio fra la Val di Fassa e Val di Fiemme, si intrecciano le storie di famiglie impegnate nella valorizzazione del patrimonio agricolo e zootecnico di montagna. Queste realtà offrono esperienze di ristorazione e soggiorno, diventando un punto di riferimento per chi cerca un contatto autentico con la vita rurale.

Il ruolo fondamentale degli agriturismi è infatti quello di preservare le produzioni agricole locali e l’allevamento di animali così come promuovere le risorse naturali del territorio. Ogni agriturismo è un piccolo mondo a sé, ma allo stesso tempo, un tassello fondamentale per la conservazione del paesaggio, delle tradizioni e della cultura del Trentino, come ha avuto modo di testimoniare Nicoletta Andreis, presidente dell’Associazione Agriturismo Trentino, intervistata nella puntata da Vincenzo Venuto.

Nella puntata vengono raccontate le storie familiari e aziendali dell’Agritur Weiss a Tamion tra torte fatte in casa, filiera lattiero casearia e raccolta di erbe officinali nel bosco, quella dell’Agritur El Mas di Moena, fra formaggi erborinati, varietà animale e cucina a Km0. Quella di Maso Tito Speck a Daiano, dove paesaggio e norcineria si intrecciano in una narrazione unica e il Maso Sorte a Molina dove l’atmosfera familiare e l’accoglienza vanno di pari passo e le ricette sono quelle di un tempo, tramandate con scrupolo, come per la trasformazione dello stoccafisso in baccalà dei frati. E se proprio lungo il torrente Avisio, traccia di questo viaggio, l’uomo è sopravvissuto al suo passato, costruendo il suo presente e gettando le basi per il suo futuro, come citano le parole della presentatrice Ellen Hidding in apertura, lo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme si è fatto portavoce delle radici antiche della gestione dei beni collettivi, come l’acqua, il legname e i pascoli e che continuano a essere fondamentali per la vita economica e sociale della valle.

La puntata, realizzata grazie alla collaborazione di Trentino Marketing con l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa e l’Azienda per il Turismo Fiemme Cembra, è un appuntamento con la tradizione e l’ospitalità trentina e un’occasione per raccontare che il contatto con la terra e con le tradizioni non è solo una questione di turismo, ma un modo di vivere.