È morto l’imprenditore Lorenzo Laner

Lutto nel mondo imprenditoriale trentino. Venerdì 28 marzo è morto Lorenzo Laner, 59 anni, titolare dell’omonima ditta di trasporti, colpito da un malore mentre rientrava da un viaggio di lavoro.

“Avevi un’intelligenza rara. Instancabile. Capace di farti ridere fino alle lacrime. Acuto in ogni parola, che si parlasse della tua Valle o di qualche nuova città che avevi visto in Europa”, lo ricorda sui social il sindaco di Trento Franco Ianeselli. “Che dolore grandissimo, Lorenzo. So che starai già organizzando qualche nuova gita da lassù. Buon viaggio, amico mio”.

Anche il presidente dell’Aquila Basket Luigi Longhi ha affidato ai social il suo ricordo: “Sei stato l’unico a farmi ridere durante una partita dell’Aquila. Perchè eri unico. La tua generosità, ironia (i soprannomi che davi erano splendidi, mai volgari), le tue battute, i tuoi giudizi e i tuoi aneddoti rimarranno sempre dentro di me. Quando ci hai consegnato il pullman Aquila io e te eravamo contenti come due bambini. Scherzando gli dicevo: bello il pullman ma hai chi lo sa guidare? E lui mi rispondeva ridendo: “ti mando un autista (il grande Ale) che non so se è bravo a guidare ma di certo è grosso e utile se litigate” (ps. Ale è non bravo a guidare ma bravissimo ). Portavi in trasferta tutto lo sport di vertice del Trentino e ne eri giustamente orgoglioso. Però questo scherzo non dovevi farcelo. Così non vale: c’erano ancora migliaia di chilometri da percorrere…ciao Lorenzo Laner e un abbraccio alla famiglia”.

Oltre al mondo del basket, lo ricorda anche quello della pallavolo. “Nella notte è arrivata la tragica notizia della morte di Lorenzo Laner, titolare dell’omonima agenzia di trasporti che ci ha accompagnati per anni durante le trasferte. Sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutto il Direttivo e di tutta la Curva”, scrive la Curva Gislimberti.

E anche le Acli Trentine: “Questa mattina ci siamo svegliati con una di quelle notizie che non vorresti mai ricevere, che ci lasciano increduli e senza parole. Lorenzo, stimato professionista nel mondo dei trasporti e storico partner, prima del Centro Turistico delle Acli e oggi del gruppo AcliViaggi, ci ha lasciati. Innumerevoli i chilometri percorsi insieme, condividendo viaggi, esperienze e momenti preziosi. Sempre con professionalità, puntualità e un sorriso discreto, hai accompagnato clienti e amici nel modo migliore. Questo viaggio non era nei piani, e ci lascia sgomenti. Ma vogliamo salutarti con affetto e riconoscenza, consapevoli che il tuo ricordo continuerà a viaggiare con noi. Un grande grazie da tutti noi”.

I funerali si terranno lunedì 31 marzo nella chiesa parrocchiale di Pergine Valsugana alle 14.30.