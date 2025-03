Guerra e pace, al Vigilianum venerdì 4 aprile l’incontro con Giorgio Beretta (Opal) e Silvia Valduga

Si parlerà di pace ed economia di guerra nell’incontro promosso venerdì 4 aprile alle 18 nell’aula magna del Polo culturale Vigilianum, in via Endrici 14 a Trento, per parlare delle iniziative della società civile per un’Europa di pace.

Interverranno Giorgio Beretta, analista di Opal (Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere) e della Rete Italiana Pace e Disarmo, e Silvia Valduga, vice presidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti umani. Porterà un saluto l’arcivescovo Lauro Tisi. L’incontro, moderato da Marianna Malpaga di Vita Trentina, è organizzato da Vita Trentina, Arcidiocesi di Trento, Forum Trentino per la Pace e i Diritti umani, Movimento Nonviolento, Centro Pace Ecologia Diritti Umani – Rovereto, Ipsia del Trentino.

Nell’ultimo anno il mondo ha assistito a un’allarmante escalation di violenza, con conseguenze catastrofiche. Il genocidio a Gaza, la guerra in Ucraina, almeno altri 30 conflitti armati nel Sud del mondo (metà dei quali in Africa) si accompagnano a politiche sempre più aggressive e apertamente nazionaliste, che contribuiscono a creare instabilità e paura.

La risposta dei governi, europei in primis, è l’aumento significativo dei loro bilanci militari. Vanno in questa direzione il piano “ReArm Europe” e il “Libro bianco sulla difesa europea – Preparati per il 2030” della Commissione europea, che consentiranno una spesa di oltre 800 miliardi di euro, sbloccando l’uso dei finanziamenti pubblici per la difesa a livello nazionale e raccogliendo finanziamenti sui mercati dei capitali, per sostenere gli investimenti degli Stati membri nelle capacità di difesa. Invece di cercare percorsi di pace investendo nella diplomazia, negli aiuti umanitari e nella risoluzione dei conflitti, si destinano quantità di risorse senza precedenti all’industria delle armi.