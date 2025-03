In Trentino 700 metalmeccanici hanno aderito allo sciopero nazionale

Protesta dei metalmeccanici, adesioni oltre l’80%

Non si arresta la protesta dei metalmeccanici per ottenere il rinnovo del Contratto Nazionale del comparto industria, che in provincia riguarda circa 12.000 lavoratrici e lavoratori. In tutte le aziende metalmeccaniche italiane sono in corso le mobilitazioni, indette unitariamente da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil. In Trentino oggi lavoratrici e lavoratori metalmeccanici hanno incrociato le braccia […]