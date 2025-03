Giubileo 2025, si è aperto con la Messa in San Pietro il pellegrinaggio trentino

Alberto Bolognani ordinato prete in Cattedrale a Trento

Grande festa di popolo in Cattedrale a Trento nel pomeriggio di sabato 22 giugno per l’ordinazione presbiterale di Alberto Bolognani, 26enne di Vigo Cavedine, presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi accanto al moriano monsignor Mariano Manzana, vescovo da vent’anni, da poco emerito della Diocesi di Mossorò in Brasile. Con famigliari, compaesani e convalligiani si sono stretti a don Alberto molti fedeli delle comunità di Mattarello e Riva del Garda con […]