Torna Bus&Go, il servizio di minibus a chiamata nel Garda Trentino

Dal 1° aprile torna operativo “Bus&Go” sulle strade del Garda Trentino (Credits: Archivio APT Garda Dolomiti)

Torna anche per la stagione 2025 a partire dal 1° aprile “Bus&Go”, il servizio di minibus a chiamata organizzati dai Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole, in collaborazione con Trentino Trasporti e Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., punto di riferimento per la mobilità sostenibile nel Garda Trentino. Il servizio, che resterà attivo fino a fine ottobre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 all’1:00, quest’anno presenta diverse novità: l’introduzione di due nuovi minibus, uno dei quali completamente elettrico, la nuova fermata a Padaro (Arco) e un collegamento specifico per le falesie di Arco, offrendo un servizio ancora più mirato agli appassionati di arrampicata.

In particolare, il servizio falesie sarà attivo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica nei mesi di aprile, maggio e ottobre, mentre da giugno a settembre sarà disponibile tutti i giorni. Le fermate dedicate saranno evidenziate in rosso sull’App Bus&Go, con punti di partenza a Caneve, stazione di Arco e campeggi di Prabi, e destinazioni Falesia Policromuro e Laghel (chiesetta).

Il servizio generale costa 2,00 € a tratta, mentre per il servizio falesie sarà sempre di 2,00 € per chi parte da una delle fermate dedicate e di 4,00 € (due tratte complessive) per chi necessita di una partenza diversa. Per i possessori della Garda Guest Card e della tessera a scalare di Trentino Trasporti (da richiedere con la Crew Card) “Bus&Go” resterà gratuito.

“Con l’avvio della quarta edizione, possiamo affermare con certezza che ‘Bus&Go’ è ormai diventato uno strumento consolidato e molto utilizzato non solo dai nostri ospiti ma anche dai residenti,” ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti. “L’adozione, a partire da quest’anno, di un bus elettrico rappresenta un ulteriore passo avanti in linea con il nostro posizionamento strategico e coerente con l’attenzione alla sostenibilità che ci contraddistingue”. L’impegno per una mobilità sempre più sostenibile si rafforza anche con “Arco Slow”, l’evento dedicato alla mobilità dolce che domenica 6 aprile trasformerà il centro di Arco in un’area pedonale animata da attività, incontri e iniziative per sensibilizzare cittadini e ospiti. La manifestazione avrà inizio con la parata alle ore 11:00 e si concluderà alle ore 22:00 con concerto e Dj set.

Per tutte le informazioni sul servizio e sulle modalità di prenotazione di “Bus&Go”, è possibile consultare il sito www.gardatrentino.it/busandgo