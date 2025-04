A Rovereto “Segreti e sapori” dietro le quinte del Teatro Zandonai

Tre gli appuntamenti per conoscere le storie, gli aneddoti e i segreti del Teatro Zandonai di Rovereto

Inserita all’interno del progetto “Teatro Aperto”, che prevede l’apertura al pubblico del Teatro Zandonai di Rovereto nei weekend fino alla fine di aprile, l’iniziativa “Segreti e sapori” ha l’intento di valorizzare la conoscenza del teatro, usufruendone anche per momenti conviviali, assaporando vini e prodotti del territorio.

Gli appuntamenti per conoscere le storie, gli aneddoti e i segreti del Teatro Zandonai si svolgeranno domenica 6, sabato 19 e sabato 26 aprile. Tre occasioni per ascoltare due voci in dialogo: quella di una guida turistica esperta e quella di un tecnico che ha accompagnato centinaia di spettacoli ed eventi teatrali. Al termine della visita, i partecipanti potranno gustare un brunch a cura di Buonissimo (prevista anche un’opzione vegetariana), accompagnato da un calice di Trentodoc proposto dall’azienda agricola Balter.

Maggiori informazioni, il programma completo (con menù nel dettaglio) e prenotazioni fino a esaurimento posti sono disponibili sul sito visitrovereto.it entro il giorno precedente la visita. Il costo del biglietto, comprensivo di visita guidata a teatro, brunch con bevande e calice di Trentodoc è di 33 euro. Per gli under 18 e i possessori della Trentino Guest Card il costo è di 27 euro. Il ritrovo è previsto qualche minuto prima delle 10 nel foyer del teatro. L’attività avrà una durata complessiva di 3 ore, brunch compreso.