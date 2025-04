Ala Città di Velluto cerca una madrina per la manifestazione

Il municipio di ala in bianco e porpora per la giornata dell’Autonomia

Il municipio di Ala, in piazza San Giovanni, si colorerà di bianco e porpora, i colori della bandiera della Provincia di Trento, per la giornata dell’Autonomia prevista per giovedì 5 settembre. Non è che una delle iniziative messe in campo dal Comune in occasione della giornata che ricorda la firma dell’accordo De Gasperi – Gruber, […]