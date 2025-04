I successi degli ABBA in un musical al teatro di Vezzano

Il musical verrà replicato anche al Teatro Comunale di Villazzano

La filodrammatica di Tesero propone al teatro Valle dei Laghi di Vezzano il musical “Oh mamma… che estate!”, in programma sabato 5 aprile alle 20.30.

Questa la trama: la figlia ventenne della protagonista, in procinto di sposarsi, trova un vecchio diario in cui la madre scrive dei suoi tre grandi amori giovanili. Credendo uno di questi possa essere il padre che non ha mai conosciuto, la ragazza decide di invitarli tutti e tre al matrimonio, all’insaputa della madre.

Sul palco il cielo azzurro e il mare blu intenso fanno da sfondo alle bianche case con le imposte color indaco, aperte su brillanti bouganville, e le melodie degli ABBA sono l’indimenticabile colonna sonora.

La filodrammatica di Tesero, sviluppando in modo corale questo impegnativo laboratorio di recitazione, danza e canto, ricrea la giusta ambientazione di fine anni Novanta in un’isoletta del Mediterraneo: quando ancora i telefonini erano sconosciuti, internet una futuribile novità e il semplice contatto umano il miglior modo per coltivare le relazioni.

Con 11 repliche già andate in scena e oltre 3000 spettatori “Oh mamma… che estate!” è stato anche selezionato all’ultima edizione del concorso Palcoscenico Trentino dove ha vinto uno dei premi in palio e ottenuto una speciale menzione della giuria.

I biglietti sono disponibili online sul sito di TrentinoSpettacoli oppure in teatro a partire da un’ora prima dell’inizio. Il musical verrà replicato alle 20.45 di sabato 12 aprile al Teatro Comunale di Villazzano.