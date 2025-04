Il coro Just Melody in concerto a Trento per la parità di genere

Vedrà la partecipazione di “Rete al femminile“, associazione impegnata nel rafforzare le abilità professionali delle donne imprenditrici e di tutte coloro che si identificano nel genere femminile il prossimo concerto del gruppo vocale Just Melody, in programma sabato 5 aprile alle ore 18 presso la Fondazione Caritro in Via Calepina n°1 a Trento.

Si tratta del quinto appuntamento di “Sinfonia per l’Empowerment Femminile e Parità di Genere: Voci per un Futuro Inclusivo“, un progetto artistico che si sta svolgendo con successo in tutto il territorio trentino. Questo concerto fa parte di un ciclo di sei incontri, finanziati dalla Fondazione Caritro e in collaborazione con Donne in Cooperazione, che hanno l’obiettivo di stimolare riflessioni e azioni concrete verso una società più equa. Il progetto non si pone come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza per un dibattito costruttivo sui temi dell’uguaglianza di genere. Attraverso l’arte, la cultura e la buona musica, si vogliono fornire strumenti e visibilità alle donne, favorendo l’inclusione e il coinvolgimento di tutte le realtà femminili.

Rete al Femminile offre sostegno a una vasta gamma di donne che lavorano in proprio tra cui artigiane, commercianti, imprenditrici, libere professioniste e titolari di cooperative. L’Associazione si rivolge anche a donne che stanno valutando di avviare un’attività in proprio, offrendo loro gli strumenti necessari per realizzare i propri obiettivi. L’evento del 5 aprile rappresenta un’opportunità per approfondire il tema dell’empowerment femminile nel contesto professionale, per conoscere le iniziative e le risorse offerte da Rete al Femminile, e sarà anche una splendida occasione per ascoltare un emozionante concerto.

Il progetto “Sinfonia per l’Empowerment Femminile e Parità di Genere” continua quindi il suo percorso, portando avanti un messaggio di inclusione e di sostegno alle donne del territorio trentino.