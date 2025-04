È stato approvato oggi dalla Giunta provinciale il calendario scolastico del prossimo anno 2025/2026. Nelle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, nonché nelle istituzioni formative le lezioni avranno inizio mercoledì 10 settembre 2025 e si concluderanno mercoledì 10 giugno 2026, mentre per le scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate a calendario ordinario le attività didattiche inizieranno martedì 2 settembre 2025 e termineranno venerdì 31 luglio 2026. Per tutte le scuole dell’infanzia il servizio sarà svolto per 11 mesi di attività, prevedendo che la frequenza dell’undicesimo mese nel 2026 venga confermata dalle famiglie a gennaio 2026.

Quest’anno i docenti a tempo determinato sottoscriveranno digitalmente i contratti: una novità che farà sì che il primo giorno di avvio delle lezioni le segreterie scolastiche non saranno più gravate dagli adempimenti amministrativi derivanti dalla firma dei contratti che, fino allo scorso anno, avveniva in formato cartaceo. Anche questa un’azione che va nella direzione intrapresa dall’assessorato all’istruzione di una semplificazione del lavoro delle segreterie.

Il provvedimento prevede inoltre, per le istituzioni scolastiche e formative dei territori coinvolti da Olimpiadi e Paralimpiadi, la possibilità di utilizzare 2 giorni di sospensione dell’attività scolastica previsti dal calendario, oltre ai 2 giorni a disposizione delle stesse, per aumentare i giorni di sospensione nella settimana dei Giochi invernali. Per le scuole dell’infanzia si confermano anche quest’anno gli stessi periodi di sospensione dell’attività didattica delle istituzioni scolastiche e formative, con l’aggiunta del ponte del 2 giugno.

I periodi di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti:

tutte le domeniche;

da venerdì 31 ottobre 2025 a sabato 1 novembre 2025 (Ponte di Ognissanti);

lunedì 8 dicembre 2025 (Festa dell’Immacolata);

da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 (Vacanze di Natale);

da lunedì 16 febbraio 2026 a mercoledì 18 febbraio 2026 (Vacanze di Carnevale e Olimpiadi invernali);

da giovedì 2 aprile 2026 a mercoledì 8 aprile 2026 (Vacanze di Pasqua);

da venerdì 24 aprile 2026 a sabato 25 aprile 2026 (Anniversario della Liberazione);

venerdì 1 maggio 2026 (Festa dei lavoratori);

martedì 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica).

Per le realtà scolastiche con programmazione didattica articolata su cinque giorni settimanali, sono aggiunti, nell’elencazione di cui sopra, anche tutti i sabati.

Scuole dell’infanzia

Per le scuole dell’infanzia a calendario ordinario le attività didattiche iniziano mercoledì 3 settembre 2025 e terminano venerdì 31 luglio 2026.

Per le scuole dell’infanzia a calendario turistico le attività didattiche iniziano mercoledì 1 ottobre 2025 e terminano venerdì 28 agosto 2026.

Per le scuole dell’infanzia a calendario speciale le attività didattiche iniziano martedì 16 settembre 2025 e terminano venerdì 14 agosto 2026.

I giorni ed i periodi di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti:

tutti i sabati e le domeniche;

venerdì 31 ottobre 2025 (ponte di Ognissanti);

lunedì 8 dicembre 2025 (Festa dell’Immacolata);

da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 (Vacanze di Natale);

da lunedì 16 febbraio 2026 a mercoledì 18 febbraio 2026 (Vacanze di Carnevale e Olimpiadi invernali);

da giovedì 2 aprile 2026 a mercoledì 8 aprile 2026 (Vacanze di Pasqua);

venerdì 24 aprile 2026 (ponte Anniversario della Liberazione);

venerdì 1 maggio 2026 (Festa dei lavoratori);

lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno 2026 (ponte Festa della Repubblica).

Viene inoltre riconosciuta come giornata festiva la festa del Santo patrono del luogo in cui è ubicata la scuola dell’infanzia.

Per le scuole dell’infanzia ubicate nei territori coinvolti dallo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, l’Amministrazione provinciale, con un provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di infanzia, potrà estendere i giorni di sospensione delle attività didattiche in corrispondenza dei Giochi invernali, anche tenuto conto delle eventuali chiusure previste dagli istituti scolastici locali.

Calendario festività religiose 2025-2026

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 della Costituzione italiana, le istituzioni scolastiche o formative, su richiesta di chi esercita la responsabilità genitoriale, ovvero dello studente e della studentessa se maggiorenne, hanno cura di riconoscere le festività religiose previste dalle diverse confessioni.

Tra le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato: