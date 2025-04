1.500 giovani del Trentino “Con le mani in pasta”

Immacolata, l’Arcivescovo: “Maria pone domande ma ha il coraggio di attendere le risposte”

“Maria è una donna abitata dalle domande. Spesso le nostre domande sono retoriche, non hanno spazio per ascoltare le risposte. La bellezza della donna di Nazaret è che pone domande ma ha il coraggio di attendere le risposte. Attenzione a quando muore l’attesa!”. Così l’arcivescovo Lauro Tisi nella Messa in Santa Maria Maggiore per la […]