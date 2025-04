I “CleanUP Days” del Garda Trentino tornano dal 10 al 13 aprile

Dal 10 al 13 aprile si svolgerà la seconda edizione di “Garda Trentino CleanUP Days”, l’iniziativa che punta a liberare il territorio dai rifiuti abbandonati in natura, organizzata da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. in collaborazione con l’associazione no-profit PATatron.

L’evento, aperto a tutti e a partecipazione gratuita, manterrà lo stesso format che ha decretato il successo della prima edizione: ciascun partecipante riceverà un CleanUP Kit, composto da un sacco per rifiuti riutilizzabile in poliprilene riciclato e una pinza in acciaio inossidabile, e potrà registrare l’area da ripulire sulla CleanUP Map, individuando anche i punti di smaltimento disponibili grazie al supporto della Comunità Alto Garda e Ledro e della Comunità delle Giudicarie.

I partecipanti, che avranno la possibilità di prendere parte all’iniziativa in autonomia o con CleanUP guidati, potranno condividere la propria esperienza caricando una foto nella CleanUP Gallery con l’hashtag #grabitandtagit, e le immagini più significative verranno premiate con i gadget messi in palio dai partner dell’evento.

IL PROGRAMMA

Giovedì 10 aprile. CleanUP Val di Gresta. Scuola primaria di Ronzo Chienis, ore 14:00

Il Comune di Ronzo Chienis, la sezione A.N.A. Val di Gresta e i bambini della scuola primaria di Ronzo Chienis uniscono le forze per mantenere pulito l’orto biologico del Trentino e prendersi cura dell’ambiente

Sabato 12 aprile. CleanUP Fiavè. Palestra comunale di Fiavè, ore 8:00

CleanUP organizzato dal Comune di Fiavè e dalla Pro Loco per ripulire il paese e le campagne circostanti

CleanUP Tenno. Infopoint Lago di Tenno, ore 8:30

Il Comune di Tenno e le associazioni del tennese uniscono le forze per ripulire le sponde del Lago di Tenno

CleanUP Valle dei Laghi. Parco Due Laghi, ore 9:00

Unisciti agli oltre 260.000 volontari dell’Associazione Plasticfree Onlus, nata per salvaguardare il nostro pianeta dall’inquinamento da plastica. In occasione dei Garda Trentino CleanUP Days i volontari della Valle dei Laghi invitano a ripulire il territorio intorno ai Laghi di Santa Massenza e Toblino

CleanUP Ride. Sottotetto Urban Space, ore 14:00

Questo CleanUP su due ruote insieme ai volontari dell’associazione Plastic Free Ride percorrerà parte della Maxxis Gravel Garda Trentino – Short Track, una delle gare gravel del Bike Festival 2025. Per partecipare è necessaria una bicicletta gravel o mtb, ma il percorso ha un dislivello contenuto e non presenta particolari difficoltà tecniche. Ci sarà anche una variante per chi vuole partecipare con bici da strada o city bike

Community CleanUP by Garda Trentino and Patron. Sottotetto Urban Space, ore 14:00

CleanUP guidato nell’olivaia di Arco insieme all’associazione no profit PATRON. Durante la camminata Stefania Oradini, Team Lead Product Development di Garda Trentino, racconterà il lavoro dei Garda Rangers e le iniziative messe in campo dall’APT per la cura del territorio e della rete di sentieri, percorsi MTB e falesie

CleanUP Valle di Ledro. Best Ledro Camping, ore 15:00

Unisciti anche tu agli oltre 260.000 volontari dell’Associazione Plasticfree Onlus, nata per salvaguardare il nostro pianeta dall’inquinamento da plastica. Insieme ai volontari della Valle di Ledro potrai aiutare a mantenere pulite le sponde e le acque del Lago di Ledro.

CleanUP Workshop. Sottotetto Urban Space, ore 17:00

Che tipi di rifiuti troviamo sul territorio? Come ci arrivano? Che impatto hanno sulla natura? Il workshop, condotto dall’associazione no profit Patron, invita a riflettere su questi temi e a comprendere meglio il nostro ruolo nella tutela dell’ambiente

CleanUP Sound & Drink. Sottotetto Urban Space, ore 18:00

Momento di convivialità, accompagnato dalla musica live del duo Sogni dell’Adige (SODA), con impianto audio a pedali dell’associazione Ciclocinema

Domenica 13 aprile. CleanUP Lago di Garda. Canoa Club Canottieri Riva, ore 8:30

Armati di pagaia e pinza, i canottieri dell’associazione Canoa Club Canottieri Riva scenderanno in acqua per ripulire rive e scogli del Lago di Garda, raggiungendo anche i punti inaccessibili da terra

CleanUP Croce Rossa Italiana. Croce Rossa Alto Garda / Basso Sarca, ore 14:00

La sezione Alto Garda / Basso Sarca della Croce Rossa Italiana invita a ripulire insieme la ciclabile lungo Sarca. Seguirà una presentazione dell’attività dell’associazione un’esposizione dei mezzi utilizzati dalla Croce Rossa nella loro attività.