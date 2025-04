Semifinali Play Off Scudetto, l’Itas parte bene e batte Piacenza al tie break

Foto Marco Trabalza, Trentino Volley

Parte nella maniera migliore la serie di Semifinale Play Off Scudetto di SuperLega per l’Itas Trentino, che di fronte ai 4.000 spettatori della lT quotidiano Arena si è tenuta stretta il fattore campo, superando per 3-2 la Gas Sales Bluenergy Piacenza al termine di una gara 1 che, come si pronosticava alla vigilia, ha regalato subito spettacolo ed equilibrio dal primo all’ultimo scambio.

La formazione gialloblù l’ha fatta sua dimostrando forza e compattezza, ma anche maggiore lucidità nei momenti importanti dell’appuntamento, spuntandola in un tie break da cuori forti. Dopo essere stati avanti 1-0 e poi 2-1, i padroni di casa erano infatti scivolati sino al meno tre (8-11 e poi anche 9-12) nel quinto set ma non si sono persi d’animo, trovando la parità già a quota 12. Annullati tre match ball agli avversari, hanno capitalizzato il primo a disposizione proprio con Michieletto, il best scorer dell’incontro con 25 punti ed il giocatore trentino più continuo (51% in attacco, tre muri ed altrettanti ace oltre a dodici break point). Nel continuo alternarsi di emozioni e break point Piacenza ha potuto contare su una coppia di posto 4 in grande forma Maar-Mandiraci (44 punti) e sulle fiammate al servizio di Romanò (6 ace), ma tutto ciò non è bastato per avere ragione di una coriacea Itas Trentino, perfettamente rappresentata in campo dalla voglia di lottare del proprio capitano Sbertoli (5 ace ma anche un numero infinito di difese e chilometri percorsi campo) e dalla capacità di risalire da momenti difficili di Rychlicki (17 punti col 56% a rete, due block e un ace) e di Lavia (12). Al centro la coppia Flavio-Kozamernik ha continuamente garantito punti e presenza in una gara comunque caratterizzata più dal servizio (20 ace in totale fra le due squadre) che dai muri vincenti (14: otto di Trento e sei di Piacenza).

La cronaca. Gli starting six delle due formazioni sono quelli annunciati alla vigilia, anche perché entrambe le squadre si presentano al completo di fronte al muro di folla del palazzetto cittadino; l’Itas Trentino si propone con Sbertoli in regia e Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in banda, Kozamernik e Flavio al centro, Laurenzano nel ruolo di libero, mentre Piacenza risponde con Brizard alzatore, Romanò opposto, Mandiraci e Maar laterali, Simon e Galassi al centro, Scanferla libero. Il primo acuto del match lo regala Sbertoli, con due ace che sovvertono l’iniziale spunto ospite (da 0-2 a 4-3) e Michieletto lo imita poco dopo (altre due battute punto per il 7-5). I gialloblù sfruttano il buon momento per provare a scappare via (10-7, errore di Romanò da seconda linea), ma Piacenza ritrova la parità già a quota 13 grazie ad un ace di Simon e ad un precedente pipe out di Lavia. La contesa si alza di livello, soprattutto in seconda linea, con le due squadre che si esaltano in difesa (16-16); Kozamernik in primo tempo firma l’allungo (19-17) che costringe Travica ad interrompere il gioco per la prima volta. Alla ripresa, un ace di Rychlicki e un muro dello stesso sloveno su Simon proiettano Trento sul +4 (21-17); la squadra di casa gestisce bene il margine sino al 23-20, poi Maar ricompatta la situazione (23-22). Il cambiopalla di Michieletto e l’errore al servizio di Romanò sono provvidenziali per chiudere il discorso sul 25-23.

Dopo il cambio di campo muta anche l’atteggiamento degli ospiti, che con Mandiraci e Romanò partono a spron battuto, mettendo subito alle corde l’Itas Trentino (2-4 e 6-9). L’ace dello schiacciatore turco su Lavia allarga ulteriormente la forbice, costringendo Soli ad interrompere il gioco. Alla ripresa due battute punto consecutive di Sbertoli, ispiratissimo al servizio, riportano sotto i gialloblù (10-11), che pareggiano i conti a quota 14 con una ricostruita vincente di Lavia. Piacenza torna sul +3 con le schiacciate di Romanò e Maar (16-19) e Trento si disunisce un po’ in fase di cambiopalla, lasciando spazio alla Gas Sales Bluenergy (16-21), ma cerca successivamente il disperato tentativo di rimonta con Michieletto in attacco e Gabi Garcia in battuta (ace del 22-23). Le speranze finiscono però dopo gli attacco in pipe di Maar (23-25).

L’Itas Trentino reagisce prontamente e in avvio del terzo set guadagnando subito tre punti di vantaggio, issata sul +3 (6-3) da Rychlicki; Piacenza prova a rifarsi sotto col solito Mandiraci (9-8), ma subito dopo perde di nuovo contatto (12-8) grazie ai muri di Flavio prima su Romanò e poi su Maar. Lo stesso opposto azzurro però col servizio rimette in corsa i suoi (due ace consecutivi per il 14-12), ma è solo un attimo perché poi Trento riparte (16-13 e 20-15), trascinata da Kozamernik e Michieletto. I padroni di casa amministrano bene il vantaggio (23-19) e si portano sul 2-1 (25-21, errore in battuta di Maar).

L’Itas Trentino spinge forte anche all’inizio della quarta frazione (4-2 e 7-4) con Rychlicki ma anche Lavia in palla; Piacenza non si disunisce e con Maar agguanta quasi subito la parità (8-8). Nella parte centrale le due squadre procedono a braccetto sino al 13-13, prima che un muro di Galassi sullo stesso martello calabrese non garantisca il +2 esterno (13-15). I gialloblù con Michieletto rientrano immediatamente sul 16-16 e poi mettono la freccia ancora con Alessandro (18-17), andando poi sul +2 di nuovo per mano della battuta di Capitan Sbertoli (20-18). È sempre la battuta a creare i break, tant’è vero che tre ace consecutivi di Romanò, intervallati anche da un time out di Soli, ribaltano diametralmente la situazione sul 21-23. Il tie break arriva sul 23-25 dopo un errore al servizio di Rychlicki.

Nel quinto e decisivo set le due squadre si alternano al comando del punteggio per tutta la metà dello stesso (4-5, 7-6 e 7-8). È sempre il servizio a regolare il ritmo, ma poi c’è anche il muro (a uno di Maar su Gabi Garcia, subentrato a Rychlicki) a consentire agli ospiti di volare sul +2 (8-10). Trento non molla e grazie ad un errore dello schiacciatore canadese si riporta in scia (11-12) e pareggia subito dopo con un muro di Michieletto ancora su Maar. La contesa va ai vantaggi (14-14), dove i padroni di casa annullano tre match ball agli ospiti (16-16), prima di mettere la freccia con Kozamernik e chiudere con Michieletto alla prima occasione (18-16).

“In questa prima gara della serie si sono effettivamente verificate tutte quelle che erano le aspettative della vigilia – ha spiegato l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli al termine della partita – . Le due squadre hanno dimostrato di essere legate ad una continua sfida sul punto a punto; probabilmente sarà presente in ogni sfida del confronto. Sapevamo di arrivare a questo appuntamento dopo un periodo non brillante; proprio per questo abbiamo lavorato duramente tutta la settimana, alzando il focus in allenamento per rendere il gioco più efficace possibile, come abbiamo dimostrato durante la prima parte della partita, in particolare nel fondamentale della difesa. Il calo che abbiamo accusato successivamente è anche figlio della notevole qualità in attacco di Piacenza. Credo che, rileggendo questo incontro, la squadra debba essere orgogliosa per il risultato ottenuto e, in particolare, per aver recuperato il punteggio in un tie break partito inizialmente male. Con cuore e dedizione abbiamo recuperato lo svantaggio e ci siamo portati a casa l’1-0; sappiamo comunque di avere ancora tanto margine di miglioramento in questa serie. Dobbiamo crescere perché la sfida di domenica in casa di Piacenza sarà ancora più difficile”.

Fra sette giorni infatti, domenica 13 aprile, in Emilia si giocherà la seconda sfida della serie, con fischio d’inizio fissato per le ore 18: diretta RAI Sport, Radio Dolomiti, DAZN e VBTV.

Il tabellino.

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2

(25-23, 23-25, 25-21, 23-25, 18-16)

ITAS TRENTINO: Lavia 12, Kozamernik 8, Sbertoli 5, Michieletto 25, Flavio 10, Rychlicki 17, Laurenzano (L); Gabi Garcia 2, Bartha, Acquarone. N.e. Bristot, Pesaresi, Pellacani, Magalini. All. Fabio Soli.

GAS SALES BLUENERGY: Mandiraci 20, Simon 11, Romanò 17, Maar 24, Galassi 10, Brizard, Scanferla (L); Bovolenta. N.e. Salsi, Kovacevic, Ricci, Andringa, Gueye, Loreti. All. Ljubomir Travica.

ARBITRI: Cerra di Bologna e Cesare di Roma.

DURATA SET: 31’, 31’, 34’, 30’, 27’; tot 2h e 33’.

NOTE: 4.000 spettatori, per un incasso di 39.268 euro. Itas Trentino: 8 muri, 10 ace, 19 errori in battuta, 6 errori azione, 51% in attacco, 35% (14%) in ricezione. Gas Sales Bluenergy: 6 muri, 10 ace, 26 errori in battuta, 8 errori azione, 53% in attacco, 41% (16%) in ricezione. Mvp Sbertoli.